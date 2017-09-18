Врачи рассказали о пользе черного риса

В ходе реализации новых испытаний группа специалистов доказала, что черный рис оказывает положительное влияние на здоровье мужчин и женщин.Такой вывод медики сделали после осуществления нескольких экспериментов. Следует заметить, что в древности этот продукт употребляли только императоры. Сейчас черный рис популярен среди многих жителей разных стран мира. В настоящее время данный пищевой ингредиент практически отсутствует на прилавках магазинов, поскольку процесс выращивания черного риса очень сложный и долгий.По словам врачей, в черном рисе содержится большое количество антиоксидантов, снижающих риск возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, этот продукт восстанавливает клетки организма. Черный рис абсолютно безопасен для здоровья человека, поскольку в нем отсутствуют токсические вещества.Антоцианин, содержащийся в черном рисе, полезен людям, ведущим правильный образ жизни.