Субпродукты: мифы и действительность

Субпродуктами (ливером) называются съедобные внутренние органы сельскохозяйственных животных и птиц. Они издавна употребляются в пищу, входят в состав излюбленных блюд разных народов мира.Несмотря на это, многие относятся к ливеру с изрядной долей подозрительности, предпочитая не включать его в свой рацион. На самом деле субпродукты вполне достойны того, чтобы занять место на вашем столе. Сегодня мы обсудим самые распространенные мифы о субпродуктах.Мифы и правда о субпродуктахСубпродукты – тяжелая пища, не приносящая пользы здоровьюЭто неверно. Большинство видов ливера богато веществами, необходимыми для нормального функционирования организма. Субпродукты содержат полезные белки и жиры, витамины и микроэлементы. Недаром печень, язык и почки рекомендуют есть людям, перенесшим тяжелые травмы и инфекционные заболевания, для быстрого восстановления сил. Говяжья печень незаменима при малокровии, железодефицитной анемии и целом ряде других патологий, связанных с нарушением обмена веществ. Некоторые разновидности ливера усваиваются лучше, чем мясо. Их переваривание не влечет сильной нагрузки на органы желудочно-кишечного тракта. Блюда, приготовленные из говяжьей печени, почек, вымени, сердца или легкого, менее калорийны, чем другая мясная пища.Субпродукты – еда для бедныхВ нашей стране такое заблуждение бытует с тех времен, когда при тотальном дефиците мясных продуктов на прилавках магазинов все же периодически появлялись некоторые виды ливера. Стоили они дешевле, чем свинина и говядина, и потому были более доступны для людей с невысокими доходами. В то же время кухни народов мира относят блюда из ливера к разряду деликатесов. Яркие примеры – знаменитое фуа-гра (которое делают из гусиной или утиной печени) и заливное из говяжьего или свиного языка. Разные виды ливера входят в состав элитных сортов колбас и прочих мясных деликатесов.Субпродукты опасно есть при беременностиЭто верно лишь отчасти. Например, будущей маме желательно не злоупотреблять говяжьей и свиной печенью из-за высокой концентрации в ней витамина A, избыток которого способен навредить и самой женщине, и плоду. Однако говяжья печень может помочь при низком гемоглобине. С целью борьбы с авитаминозами и дефицитом белка в период вынашивания рекомендуют регулярно включать в рацион говяжье сердце и язык, а также куриные желудки, сердце и печень.Употребляя субпродукты, можно заразиться опасными болезнямиНа самом деле, употребляя субпродукты, не прошедшие должную термическую обработку, можно занести в организм бактерии и паразитов (кишечную палочку, сальмонеллы, стафилококки, листерии, трихинеллы, а также возбудителей коровьего бешенства и ряда других заболеваний). Однако, вопреки распространенному мнению, все эти опасные микроорганизмы живут не только в ливере: зараженным может оказаться абсолютно любое мясо. Во избежание неприятностей необходимо приобретать субпродукты (как и любые мясные продукты) только у проверенных поставщиков, подвергать их адекватной тепловой обработке.В субпродуктах накапливаются токсиныМногие думают, что, употребляя некоторые виды ливера, человек может отравиться накопившимися в них токсинами. Особенно опасными в этом смысле считаются печень и почки. Данные органы действительно служат фильтрами, очищающими кровь животного от продуктов распада и ядовитых веществ, попадающих в его организм с пищей и водой. Неверно лишь то, что токсины скапливаются в тканях, из которых состоят почки и печень: пока животное здорово, его внутренние органы в полной мере сохраняют способность к самоочищению, вредные вещества не остаются в них, а выводятся из организма. Так что ливер, полученный от молодых коров, свиней и овец, можно есть, не опасаясь отравления.Субпродукты являются афродизиакамиЭто заблуждение: веществ, стимулирующих половое влечение, субпродукты не содержат. По-видимому, миф является отражением представлений наших далеких предков, считавших, что жизненные силы (в том числе сексуальные) могут переходить к человеку от съеденного им животного, если то имело хорошо развитые половые признаки. И все же субпродукты косвенно оказывают благотворное воздействие на уровень половой активности, поскольку в их составе много витаминов и протеинов.Содержание в субпродуктах полезных для здоровья веществПечень богата соединениями железа, жирорастворимыми витаминами (A, E и D), фосфором, витаминами группы B. Блюда из нее полезны при гастритах, нарушениях состава крови, склонности к воспалительным заболеваниям и простудам. Куриную печень рекомендуют при патологии органов дыхания.Почки содержат большое количество цинка, необходимого для нормального функционирования мочевыводящей системы. Кроме того, соединения цинка участвуют в процессе роста волос, помогают сохранять здоровье кожи и ногтей.В составе мозгов – витамины группы B и никотиновая кислота, соединения фосфора, йода, натрия, калия, магния, кальция и железа. Блюда из мозгов стоит употреблять умеренно: в них много жиров (они высококалорийны).Сердце и легкие, напротив, идеальны для тех, кто следит за весом. Они богаты белками и железом и практически не содержат жира. В говяжьих легких присутствует магний, помогающий поддерживать тонус сосудистой стенки, стабилизировать работу нервной системы и нормализовать сон.Блюда из свиного или говяжьего языка считаются деликатесами. Они очень вкусны и питательны. Плотная мышечная ткань, из которой состоит язык, богата полезными белками, витаминами, соединениями хрома, меди, железа, молибдена, олова и другими необходимыми человеку микроэлементами. Отварной язык рекомендуют включать в меню детей, беременных женщин, а также больных анемией, туберкулезом и сердечной недостаточностью. Подойдет он и худеющим, поскольку имеет невысокую калорийность.