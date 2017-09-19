Почему легко появляются синяки на коже: 9 причин

Появление синяков время от времени практически неизбежно, но, если у вас они появляются достаточно часто, и вы не можете понять откуда, то этому должна быть причина.Любой тип травматических повреждений, например, падение, может вызвать разрыв капилляров (небольших кровеносных сосудов), из которых под поверхность кожи вытекают красные кровяные тельца. Это приводит к появлению на коже пурпурных или «сине-черных» синяков.Технически, они называются «ушибы» или «кровоподтеки»; они могут быть вызваны практически любой травмой кровеносных сосудов в коже. По мере того, как тело начинает исцеляться и метаболизировать кровяные тельца, синяк, как правило, становится зеленым, желтым или коричневым, пока не исчезнет полностью.Причины появления синяков1. ВозрастС возрастом кожа утрачивает часть защитного жирового слоя, который, как подушка, защищает от ударов и падений. Кроме того, кожа истончается, по мере замедления выработки коллагена. Это означает, что для образования синяка, как правило, нужно гораздо меньше силы, чем когда вы были моложе.2. Пурпурозный дерматитЭто заболевание сосудов, более характерное для пожилых людей, приводит к появлению тысяч крошечных синяков, чаще всего на голенях — издалека похоже, что их посыпали красным перцем. Синяки являются результатом утечки крови из небольших капилляров.3. Нарушения со стороны кровиНарушения со стороны крови, такие как гемофилия и лейкемия, могут вызывать необъяснимые синяки, как правило, из-за того, что кровь не сворачивается надлежащим образом. Если у вас часто появляются серьезные и необъяснимые синяки, вам лучше обратиться к врачу, чтобы он исключил такие расстройства, особенно если они стали появляться внезапно.4. ДиабетУ людей с диабетом могут возникать темные пигментные пятна, зачастую в тех местах, где кожа соприкасается с другими частями тела. Эти пятна можно ошибочно принять за синяки, но они, на самом деле, обусловлены резистентностью к инсулину.5. Чрезмерное напряжение на тренировкахИзбыточное напряжение мышц, например, при подъеме тяжестей, может привести к разрыву кровеносных сосудов и появлению синяков. Синяки могут вызвать и микроскопические разрывы в мышечной ткани. Кроме того, если вы занимаетесь спортом или энергичным упражнениями, у вас могут возникнуть удары и мелкие травмы, которые вызывают синяки, но вы о них не помните.6. Некоторые лекарственные препаратыТакие лекарства, как аспирин, антикоагулянтные и антитромбоцитарные препараты снижают свертываемость крови и повышают вероятность образования синяков. А лекарства типа аспирина, преднизона, преднизолона, оральные контрацептивы и другие также могут ослабить кровеносные сосуды, увеличивая вероятность появления синяков.7. НаследственностьЕсли у вас есть близкие родственники, у которых легко появляются синяки, то вполне может быть, что вы тоже будете к этому склонны (хотя, как правило, есть шаги, которые можно предпринять, чтобы не поддаться этой потенциальной генетической тенденции).8. Бледная кожаБледная кожа не означает склонность к появлению синяков — просто на ней любые синяки более заметны, чем у людей с более темной кожей.9. Повреждения от солнцаХотя организм и нуждается в воздействии солнца для выработки витамина D (и получения дополнительных полезных свойств), избыточное пребывание на солнце, особенно, когда это приводит к ожогам, может привести к тому, что кожа утратит свою пластичность и устойчивость. Это, в свою очередь, упрощает появление синяков и делает их более заметными.