ТОП-9 преимуществ воды с лимоном

Роль воды в нашем организме огромна и очень важно контролировать её потребление, чтобы оставаться здоровым и красивым. Однако многие люди, как правило, предпочитают другие сладкие и вкусные напитки, которые к сожалению, могут оказаться не очень полезными для здоровья. А что если выбрать здоровую альтернативу, например, воду с лимоном? Фрукты всегда были важными составляющими правильного рациона, а лимон подарит вам новый вкус и оригинальность того, что вы пьёте. Вода с лимоном – это простой и впечатляющий напиток, с которого можно начать новый день. Итак, чем полезна вода с лимоном?1. Усиливает функции пищеварительной системыЛимонная вода обладает чудесным свойством стимулировать пищеварение, так как содержит кислоты похожие на те, что находятся в желудке. Особенно полезно это окажется для тех, кто страдает расстройством желудка или таких раздражающих симптомов, как тошнота, изжога или вздутие живота.2. Обладает мочегонным действиемЛимоны – это мягкое и естественное мочегонное средство. Напиток с лимоном стимулирует деятельность почек, помогая выведению токсинов из нашего организма.3. Очищает кожу и борется с признаками старенияСледующий плюс в пользу того, чем полезна вода с лимоном. Благодаря своим мочегонным свойствам и способности к детоксикации лимонная вода помогает сохранить кожу здоровой и красивой. Её щелочной состав уничтожает некоторые бактерии, которые являются причиной образования акне и других проблем кожи. А ещё витамин С и другие антиоксиданты, которые содержит лимон помогают в борьбе против свободных радикалов ответственных за старение кожи.4. Улучшает дыханиеАромат лимона освежает и уничтожает бактерии, ответственные за неприятный запах изо рта, а также стимулирует секрецию новой слюны.5. Улучшает иммунитетВода с лимоном увеличивает поглощение железа, что в свою очередь улучшает работу иммунной системы. А витамин С усиливает естественную способность организма бороться против гриппа и простуды.6. Поддерживает баланс рH организмаВсего один стакан тёплой воды с лимон способен поддерживать рН уровень организма сбалансированным. Лимонная кислота соединяется в организме с минералами, что помогает освобождать остатки щёлочи.7. Способствует заживлению ранФакт того, что лимоны имеют высокое содержание аскорбиновой кислоты, делает их фантастическим и натуральным средством для заживления ран. Витамин С отлично подходит и для ваших костей, хрящей и соединительных тканей. Регулярное потребление лимонной воды сделает их здоровыми и сильными.8. Способствует здоровой потери весаВы интересуетесь чем полезна вода с лимоном? Вот, пожалуйста, очередной плюс. Пектин, присутствующий в лимоне, снижает тягу к сладкому и успокаивает эмоциональный голод, что позволяет контролировать желание поесть. Лимонная вода создаёт щелочную среду в организме и таким образом стимулирует процесс потери веса.9. Повышает энергиюЛимоны – это одни из тех продуктов, которые дают нам отрицательно заряженные ионы, обеспечивая организм дополнительной энергией. Если вы находитесь в состоянии тревоги, то лимонная вода поможет преодолеть это состояние. Запах лимона оказывает положительное влияние на нервную систему, что позволяет взбодриться и освежить мысли.