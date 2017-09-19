Как избавиться от запора в домашних условиях
Эти средства помогут также улучшить пищеварение, восстановят микрофлору кишечника и ускорят метаболизм.
Химические слабительные широко используются людьми, но многие из нас забывают, что эти типы лекарств могут вызвать у нас побочные эффекты. Поэтому важно знать, как сделать натуральное слабительное для лечения запоров.
Многие люди страдают от проблем с пищеварением, однако большинство жалоб сейчас сосредоточена на запорах.
Проблемы с кишечником могут замедлить метаболизм организма, ухудшение пищеварения, запоры, отходы накапливаются в толстой кишке и могут изменять кишечную флору.
Симптомы, как боли в животе, постоянное газообразование и вздутие живота, могут быть результатом неправильной работы кишечника. Со временем отходы, которые остаются в толстой кишке, обезвоживаются, что вызывает их затвердевания и запор. Несомненно, запор является одной из самых неприятных проблем, с которой мы сталкиваемся, хотя и не такая серьезная, как другие симптомы.
В этом смысле важно выбрать использование натурального слабительного, так как организму необходимо поддерживать баланс кишечной флоры, чтобы избежать появления серьезных заболеваний.
Мы предлагаем вам пять рецептов натурального слабительного, которые в дополнение к улучшению вашего пищеварения, очень вкусные и легкие в использовании.
1. Банан и инжир
Инжир содержит диетические волокна, которые помогают стимулировать движение кишечника во время пищеварения. Кроме того, банан также содержит волокна, которые помогают в очистке кишечника. Эта комбинация волокон особенно полезна для толстого кишечника.
ингредиенты
- 1 спелый банан
- 3 свежих или сушеных инжира
- 1 чайная ложка натурального меда
- ? стакана очищенной воды
приготовление:
Поместите все ингредиенты в блендер и перемешайте, пока не получите однородную смесь. Чтобы облегчить запор, рекомендуется употреблять это естественное слабительное каждый вечер за 1-2 часа до сна, пока не прекратятся запоры.
2. Сок алоэ вера и мед
Сок алоэ вера считается естественным слабительным, потому что он контролирует количество желудочного сока и борется с любым воспалением в организме. В сочетании с медом он помогает поддерживать баланс бактериальной флоры.
ингредиенты
- ? чашки воды
- 6 чайных ложек геля алоэ вера
- 1 чайная ложка меда
Вытяните гель с листа алоэ вера. Смешайте все ингредиенты в блендере и доведите до однородности. Выпейте натощак, принимать две недели.
3. Яблочный сок и папайя
Папайя имеют ферменты, которые помогают в переваривании пищи. Яблоки, в свою очередь, имеют волокна, необходимые для пищеварительного движения кишечника. Поэтому сочетание яблока и папайи является очень эффективным натуральным слабительным и дает дополнительную энергию организма из-за его природных сахаров.
ингредиенты
- 1 зеленое яблоко
- ? стакана воды
- 3 ломтика спелой папайи
- 1 чайная ложка меда
Поместите все ингредиенты в блендер и смешайте, пока не получите однородный напиток. Рекомендуется употреблять в течение двух недель ежедневно как часть вашего завтрака.
4. Апельсин и киви
Киви делает фермент под названием актидинин, который помогает улучшить подвижность кишечника. В сочетании с волокнами, содержащиеся в апельсине, это натуральное слабительное может быть очень эффективным в устранении запора.
ингредиенты
- Сок из 5 апельсинов
- 4 киви
Взбить в блендере сок апельсинов и киви до получения однородной смеси. Постарайтесь выпить как можно скорее, чтобы лучше использовать свойства сока. Желательно выпить сок за полчаса до завтрака.
5. Груша и льняное семя
Ингредиенты этого натурального слабительного действуют как пробиотики в толстой кишке, поскольку они служат пищей для микроорганизмов, которые составляют кишечную флору. Кроме того, семена льна и груша имеют высокое содержание растворимых волокон и антиоксидантов, очень полезных и необходимых для пищеварения.
ингредиенты
- ? стакана воды
- 2 груши
- 1 столовая ложка льняного семени
Поместить ингредиенты в блендер и хорошо перемешать. Нет необходимости очищать груши. Рекомендуется выпить сразу. Попробуйте использовать это природное слабительное до трех раз в неделю.
Вам понравились рецепты? Используйте природные слабительные альтернативы для улучшения пищеварения и избегайте возможных побочных эффектов от чрезмерного использования коммерческих слабительных средств.
Добавил Ivan в категорию Разное
СМИ2
LentaInform
Gnezdo
Добавить комментарий