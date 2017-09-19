Как избавиться от запора в домашних условиях

Врачи поделились эффективными рецептами излечения.Эти средства помогут также улучшить пищеварение, восстановят микрофлору кишечника и ускорят метаболизм.Химические слабительные широко используются людьми, но многие из нас забывают, что эти типы лекарств могут вызвать у нас побочные эффекты. Поэтому важно знать, как сделать натуральное слабительное для лечения запоров.Многие люди страдают от проблем с пищеварением, однако большинство жалоб сейчас сосредоточена на запорах.Проблемы с кишечником могут замедлить метаболизм организма, ухудшение пищеварения, запоры, отходы накапливаются в толстой кишке и могут изменять кишечную флору.Симптомы, как боли в животе, постоянное газообразование и вздутие живота, могут быть результатом неправильной работы кишечника. Со временем отходы, которые остаются в толстой кишке, обезвоживаются, что вызывает их затвердевания и запор. Несомненно, запор является одной из самых неприятных проблем, с которой мы сталкиваемся, хотя и не такая серьезная, как другие симптомы.В этом смысле важно выбрать использование натурального слабительного, так как организму необходимо поддерживать баланс кишечной флоры, чтобы избежать появления серьезных заболеваний.Мы предлагаем вам пять рецептов натурального слабительного, которые в дополнение к улучшению вашего пищеварения, очень вкусные и легкие в использовании.1. Банан и инжирИнжир содержит диетические волокна, которые помогают стимулировать движение кишечника во время пищеварения. Кроме того, банан также содержит волокна, которые помогают в очистке кишечника. Эта комбинация волокон особенно полезна для толстого кишечника.ингредиенты- 1 спелый банан- 3 свежих или сушеных инжира- 1 чайная ложка натурального меда- ? стакана очищенной водыприготовление:Поместите все ингредиенты в блендер и перемешайте, пока не получите однородную смесь. Чтобы облегчить запор, рекомендуется употреблять это естественное слабительное каждый вечер за 1-2 часа до сна, пока не прекратятся запоры.2. Сок алоэ вера и медСок алоэ вера считается естественным слабительным, потому что он контролирует количество желудочного сока и борется с любым воспалением в организме. В сочетании с медом он помогает поддерживать баланс бактериальной флоры.ингредиенты- ? чашки воды- 6 чайных ложек геля алоэ вера- 1 чайная ложка медаВытяните гель с листа алоэ вера. Смешайте все ингредиенты в блендере и доведите до однородности. Выпейте натощак, принимать две недели.3. Яблочный сок и папайяПапайя имеют ферменты, которые помогают в переваривании пищи. Яблоки, в свою очередь, имеют волокна, необходимые для пищеварительного движения кишечника. Поэтому сочетание яблока и папайи является очень эффективным натуральным слабительным и дает дополнительную энергию организма из-за его природных сахаров.ингредиенты- 1 зеленое яблоко- ? стакана воды- 3 ломтика спелой папайи- 1 чайная ложка медаПоместите все ингредиенты в блендер и смешайте, пока не получите однородный напиток. Рекомендуется употреблять в течение двух недель ежедневно как часть вашего завтрака.4. Апельсин и кивиКиви делает фермент под названием актидинин, который помогает улучшить подвижность кишечника. В сочетании с волокнами, содержащиеся в апельсине, это натуральное слабительное может быть очень эффективным в устранении запора.ингредиенты- Сок из 5 апельсинов- 4 кивиВзбить в блендере сок апельсинов и киви до получения однородной смеси. Постарайтесь выпить как можно скорее, чтобы лучше использовать свойства сока. Желательно выпить сок за полчаса до завтрака.5. Груша и льняное семяИнгредиенты этого натурального слабительного действуют как пробиотики в толстой кишке, поскольку они служат пищей для микроорганизмов, которые составляют кишечную флору. Кроме того, семена льна и груша имеют высокое содержание растворимых волокон и антиоксидантов, очень полезных и необходимых для пищеварения.ингредиенты- ? стакана воды- 2 груши- 1 столовая ложка льняного семениПоместить ингредиенты в блендер и хорошо перемешать. Нет необходимости очищать груши. Рекомендуется выпить сразу. Попробуйте использовать это природное слабительное до трех раз в неделю.Вам понравились рецепты? Используйте природные слабительные альтернативы для улучшения пищеварения и избегайте возможных побочных эффектов от чрезмерного использования коммерческих слабительных средств.