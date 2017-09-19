Эти продукты особенно полезны для мужского здоровья

5 причин употреблять зелень каждый день.Шпинат, укроп, петрушка, базилик, кинза… теперь все доступно в любом супермаркете и базаре! Зелень считается приправой к блюдам и стоит согласиться, что она способна в корне изменить блюдо.Даже самый простой салат из свежего огурца и помидора станет намного вкуснее, если добавить к нему листочки базилика и мелко нарезанный укроп.Почему стоит употреблять зелень каждый день?Улучшает пищеварениеЗелень способна улучшить пищеварение и помочь желудку переварить тяжелую пищу. Именно поэтому мясные и рыбные блюда диетологи рекомендуют употреблять вприкуску с зеленью. Летом мы можем баловать себя свежей зеленью, поэтому не забывайте ее добавлять в любые блюда.ПохмельеНе стоит удивляться, но зелень способна справиться с похмельным синдромом не хуже, чем огуречный рассол. Если вчера было весело, а сегодня болит голова, начинайте утро со свежего салат с большим количеством зелени и заправкой из сока лимона и оливкового масла.ИммунитетУпотребляя зелень, вы помогаете своему иммунитету. Только представьте, сколько витаминов и микроэлементов содержится в пучке укропа и петрушки. Вы смело можете добавлять зелень в свежие салаты либо в небольшом количестве в фреши. Например, делайте яблочно-морковный свежевыжатый сок и добавьте сельдерей. Вкусно и полезно!ЗапорСвежая зелень способна справиться с такой неприятной проблемой, как запор. Вводите ее в дневной рацион и снова чувствуйте легкость в желудке.Для мужчинМужчины редко заказывают себе в ресторанах зеленые салаты, им больше по душе мясо, рыба и другие жирные блюда. Но важно знать, что зелень помогает мужскому здоровью и это весомая причина для того, чтобы ее полюбить.