Эндометриоз повышает риск осложнений во время беременности и родов. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Fertility and Sterility.Авторы исследования, ученые из Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University, отмечают, что у женщин с эндометриозом чаще случаются преждевременные роды, также им чаще делают кесарево сечение. Кроме того, у них чаще случаются выкидыши и другие осложнения, поэтому если в анамнезе женщины есть эндометриоз, ученые рекомендуют врачам относиться к ней внимательнее и учитывать возможные осложнения.Эндометриоз – заболевание, поражающее более 10% женщин репродуктивного возраста. При эндометриозе клетки эндометрия (внутреннего слоя стенки матки) разрастаются за пределами этого слоя и попадают в другие органы. Иногда заболевание не проявляет себя, иногда – вызывает колющие или ноющие боли в животе, бесплодие и боли во время полового акта.Чтобы разобраться в связи между эндометриозом и беременностью, ученые изучили 24 исследования, в которых участвовали более миллиона женщин. Исследование выявили, что эндометриоз и правда повышает риск осложнений, перечисленных выше. Интересно, однако, что он никак не влияет на риск преэклампсии или гестационной гипертензии.