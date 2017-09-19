Неправильное питание – причина каждой пятой смерти в мире

В каждой пятой смерти в мире “виновато” нездоровое питание, как утверждают исследователи из Университета Вашингтона (США). Один из опаснейших факторов риска, по их словам, - нехватка в рационе цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей.Согласно крупному исследованию, которое они провели, люди в последние годы начали жить намного дольше, чем прежде. Ожидаемая средняя продолжительность жизни по данным на 2016 годы – 75.3 лет для женщин и 69.8 лет для мужчин. Однако, если в прошлом одной из основных причин преждевременной смерти были инфекционные заболевания, то сегодня это – образ жизни самих людей.Первый убийца на сегодняшний день – сигареты, утверждают ученые. На втором месте – рацион, после чего – повышенный уровень глюкозы в крови, гипертония и ожирение. Интересно, что и диабет, и гипертония, и ожирение чаще всего возникают в результате неправильного питания. Поэтому и неправильный рацион был признан виновником 20% смертей по всему миру.Исследователи подчеркивают, что за столь масштабную смертность отвечает неадекватное питание в малообеспеченных регионах нашей планеты, а также нездоровое питание среди жителей более обеспеченных стран. В частности, факторами риска названы избыточное количество соли и насыщенных жиров в рационе, нехватка фруктов, овощей, семечек, орехов, жирных кислот Омега-3, также цельнозерновых продуктов.Исследование также показало, что каждый 7-й житель нашей планете (1,1 млрд человек), имеет какие-либо психологические проблемы или страдает от злоупотребления субстанциями. Интересно, что в число 10 наиболее распространенных болезней человечества вошла депрессия. Ученые отмечают хроническую нехватку финансирования лечения психических болезней в большинстве стран мира и особенно в развивающихся странах. К примеру, в Китае только 6% людей, страдающих психическими болезнями вроде депрессии и тревожных расстройств, либо злоупотребляющих субстанциями и имеющих старческое слабоумие, обращаются к врачам.Менее 1% бюджетов на здравоохранение в Китае и Индии расходуется на лечение психических болезней, как показало исследование. Свыше 2,6 млн человек на нашей планете в 2016 году страдали от болезней Альцгеймера и Паркинсона, это более чем на 40% больше, чем одно десятилетие назад. Свыше 320 000 человек в 2016 году скончались злоупотребление алкоголем и наркотиками, включая 86 000 жертв опиоидной зависимости. Данный рост зависимостей, особенно среди потребителей рецептурных обезболивающих, только в США достиг уже эпидемических пропорций.