Британское исследование, проведенное Oxford Economics и Национального центра социальных исследований, показало, что здоровый сон является важнейшим показателем счастья. Этот фактор оказался влиятельнее секса и денег, передает Daily Mail.В рамках исследования были опрошены 8250 жителей Великобритании. Среди них большинство, согласно опросу, “живут хорошо”, что соответствует оценке 62,2 из 100 по специальной шкале. “Живут отлично” 20% с показателями между 72 и 92.Выяснилось, что одним из главных “мерил счастья” является хороший ночной сон. Большинство из тех, кто “живут отлично” достаточно высыпаются и чувствую себя хорошо отдохнувшими. Также от 35 до 63% из них довольны или очень довольны своей сексуальной жизнью.