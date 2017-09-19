Лысые мужчины более привлекательны для женщин
Пока неизвестно, какая структура заказала масштабный эксперимент американским ученым, но озвученные в прессе выводы немало шокировали широкую общественность. Как оказалось, дефект, который на протяжении веков мужчины пытались маскировать при помощи париков и шиньонов, оказался «изюминкой», привлекающей женское внимание. Массовый опрос женщин различных возрастных категорий показал, что мужчины имеющие дефицит волос на голове представляются более брутальными, солидными и вызывающими доверие, чем их волосатые собратья.
По мнению большинства экспертов, ознакомленных с результатами исследования, это является "кивком" в сторону Голливуда. Начиная с «крепкого орешка» Брюса Уиллиса, в массовое сознание начал проникать новый стереотип мужественности и надежности. Отечественным киноманам стоит вспомнить образ персонажей «навсегда лысого» Гоши Куценко. Кроме того, лысина у многих на подсознательном уровне ассоциируется с умом, который дает практические возможности богатства и власти.
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Gnezdo
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LentaInform
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