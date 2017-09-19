Лысые мужчины более привлекательны для женщин

Мировое научное сообщество продолжает разрушать сложившиеся стереотипы. Оказывается, последние исследования психологов одного из престижных американских университетов показали, что лысые представители сильного пола больше нравятся женщинам.Пока неизвестно, какая структура заказала масштабный эксперимент американским ученым, но озвученные в прессе выводы немало шокировали широкую общественность. Как оказалось, дефект, который на протяжении веков мужчины пытались маскировать при помощи париков и шиньонов, оказался «изюминкой», привлекающей женское внимание. Массовый опрос женщин различных возрастных категорий показал, что мужчины имеющие дефицит волос на голове представляются более брутальными, солидными и вызывающими доверие, чем их волосатые собратья.По мнению большинства экспертов, ознакомленных с результатами исследования, это является "кивком" в сторону Голливуда. Начиная с «крепкого орешка» Брюса Уиллиса, в массовое сознание начал проникать новый стереотип мужественности и надежности. Отечественным киноманам стоит вспомнить образ персонажей «навсегда лысого» Гоши Куценко. Кроме того, лысина у многих на подсознательном уровне ассоциируется с умом, который дает практические возможности богатства и власти.