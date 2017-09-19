Как избавиться от тяги к алкоголю?

Препарат налтрексон используется во многих странах для лечения алкогольной и героиновой зависимости.Специалисты из Университета Аделаиды провели исследование на мышах без зависимости от алкоголя. Исследователи выяснили: налтрекон "выключает" вечернюю тягу к алкоголю, воздействуя на иммунную систему.По словам ученых, налтрексон в мозге связывается с иммунным рецептором TLR4, имеющим отношение к злоупотреблению алкоголем.Затем он блокирует этот рецептор, и приятные ощущения после приема спиртного не появляются. Благодаря этому тяга к алкоголю уменьшается.Специалисты говорят, что тяга к употреблению психоактивных веществ (ПАВ) зависит от циркадных ритмов. Наиболее существенно она повышается вечером, так как в это время мозг выделяет больше всего эндорфинов при приеме ПАВ. Ученые пришли к выводу: иммунная система играет важную роль в возникновении тяги к алкоголю вечером.