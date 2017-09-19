5 сигналов о проблемах со здоровьем, которые посылают ногти на руках
Присматриваетесь ли вы к своим ногтям? Возможно, они стали слишком хрупкими и ломкими?
Если это так, то, возможно, с твоим здоровьем далеко не все в порядке. Эти и другие признаки могут свидетельствовать о некоторых проблемах. Может быть, твоему организму не хватает витаминов или ты страдаешь анемией, даже не подозревая об этом.
Медики рассказали о том, что способны рассказать ногти о нашем здоровье. Порой они отчаянно пытаются привлечь наше внимание, а мы продолжаем игнорировать их сигналы.
Итак, на что же необходимо обратить внимание? Что должно насторожить?
1. Сухие и ломкие ногти на руках
Это может быть связано с такими проблемами, как:
Нарушения работы щитовидной железы.
Анемия.
Грибок.
Если ногти внезапно стали ломкими и сухими, возможно, что у вас появилась анемия или проблемы с щитовидной железой.
В этом случае масла для кутикулы не помогут справиться с проблемой.
Обратитесь за консультацией к врачу и проверь уровень гормонов, чтобы удостовериться, что щитовидная железа функционирует нормально.
Стоит иметь в виду, что сбои в работе щитовидной железы не имеют отношения к нашему весу.
Существует миф, что только полные люди страдают заболеваниями щитовидной железы, а худые — анемией.
На самом же деле эти заболевания никак не связаны с тем, сколько мы весим.
Также не стоит забывать о том, что сухость и ломкость ногтей на руках может быть вызвана грибковыми заболеваниями.
2. Обесцвеченные ногти
Грибковые заболевания.
Диабет.
Проблемы с печенью, почками, сердцем и лёгкими.
Лимфостаз.
Помните о том, что здоровые ногти имеют розоватый цвет с белым полукругом у основания.
Изменение цвета ногтей может говорить о различных проблемах:
Зеленоватые: бактериальная инфекция.
Красные пятна у основания ногтей: инфекция сердечных клапанов.
Голубой оттенок: недостаточное количество кислорода в крови.
Бледные ногти: дефицит витаминов.
Белые ногти: гепатиты или анемия.
Тёмные линии на внешней части ногтей: старение или сердечная недостаточность.
Тёмные линии под ногтями: рак кожи.
Имейте в виду эту информацию и почаще осматривайте свои ногти, чтобы быть уверенными в том, что с вашим здоровьем все в порядке.
3. Ломкие и слоящиеся ногти
Если ваши руки подолгу находятся в воде, твои ногти постоянно вынуждены менять влажную среду на сухую. Со временем это может вызвать из расслоение и ломкость.
Тот же самый эффект вызывает и привычка брать пальцы в рот.
Старайтесь не кусать ногти и использовать перчатки, если рукам приходится часто контактировать с водой.
Бывает, что наши ногти расслаиваются. Это может говорить о дефиците следующих питательных веществ:
Фолиевая кислота.
Витамин С.
Белки.
Если вы обнаружили у себя подобные симптомы, попробуйте есть больше пищи, богатой витаминов С. Обратите внимание на такие фрукты, как апельсин и грейпфрут. Старайтесь есть их как минимум 1 раз в день.
Манго отличается высоким содержанием фолиевой кислоты, поэтому можетедобавить в свой список и этот тропический фрукт.
4. Слишком плотные ногти
Если плотные ногти выглядят крепкими и здоровыми, а также имеют хороший цвет, ничего страшного в этом нет.
Другое дело, если ногти вдруг стали толще без видимых на то причин, а вы не пользовались средствами для укрепления ногтей. В этом случае речь может идти о лёгочных заболеваниях.
Толстые ногти вовсе не являются синонимом здоровых ногтей, особенно если при этом они становятся неровными.
Если вы принимаете медицинские препараты, и ногти внезапно уплотнились, обязательно скажите об этом своему лечащему врачу. Возможно, речь идёт об аллергической реакции.
5. Ногти с неровной поверхностью
Иногда люди, занимающиеся физическим трудом, получают повреждения рук и ногтей, в результате чего на последних остаются вмятины.
Если с руками ничего не происходило, но тем не менее на ногтях появились вмятины, обратите внимание на свои волосы и кожу.
Дефицит витаминов и минералов также может приводить к развитию псориаза и выпадению волос.
С этой проблемой можно справиться, разнообразив и улучшив свою диету. Также для борьбы с дефицитом витаминов вы можете приобрести витаминные комплексы.
Как видите, наши ногти служат не только для красоты и для того, чтобы нам было удобнее брать предметы.
Это своеобразное зеркало нашего здоровья, благодаря которому наше тело предупреждает нас о том, что с нами что-то не в порядке.
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Gnezdo
СМИ2
LentaInform
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