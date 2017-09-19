5 сигналов о проблемах со здоровьем, которые посылают ногти на руках

Обычно мы воспринимаем наши ногти как часть нашего внешнего облика и заботимся об их красоте. На самом же деле, ногти способны многое рассказать о нашем здоровье. Поэтому так важно уметь распознавать эти знаки.

Присматриваетесь ли вы к своим ногтям? Возможно, они стали слишком хрупкими и ломкими?

Если это так, то, возможно, с твоим здоровьем далеко не все в порядке. Эти и другие признаки могут свидетельствовать о некоторых проблемах. Может быть, твоему организму не хватает витаминов или ты страдаешь анемией, даже не подозревая об этом.

Медики рассказали о том, что способны рассказать ногти о нашем здоровье. Порой они отчаянно пытаются привлечь наше внимание, а мы продолжаем игнорировать их сигналы.

Итак, на что же необходимо обратить внимание? Что должно насторожить?

1. Сухие и ломкие ногти на руках

Это может быть связано с такими проблемами, как:

Нарушения работы щитовидной железы.
Анемия.
Грибок.

Если ногти внезапно стали ломкими и сухими, возможно, что у вас появилась анемия или проблемы с щитовидной железой.

В этом случае масла для кутикулы не помогут справиться с проблемой.

Обратитесь за консультацией к врачу и проверь уровень гормонов, чтобы удостовериться, что щитовидная железа функционирует нормально.

Стоит иметь в виду, что сбои в работе щитовидной железы не имеют отношения к нашему весу.

Существует миф, что только полные люди страдают заболеваниями щитовидной железы, а худые — анемией.

На самом же деле эти заболевания никак не связаны с тем, сколько мы весим.

Также не стоит забывать о том, что сухость и ломкость ногтей на руках может быть вызвана грибковыми заболеваниями.

2. Обесцвеченные ногти

Грибковые заболевания.
Диабет.
Проблемы с печенью, почками, сердцем и лёгкими.
Лимфостаз.

Помните о том, что здоровые ногти имеют розоватый цвет с белым полукругом у основания.

Изменение цвета ногтей может говорить о различных проблемах:

Зеленоватые: бактериальная инфекция.
Красные пятна у основания ногтей: инфекция сердечных клапанов.
Голубой оттенок: недостаточное количество кислорода в крови.
Бледные ногти: дефицит витаминов.
Белые ногти: гепатиты или анемия.
Тёмные линии на внешней части ногтей: старение или сердечная недостаточность.
Тёмные линии под ногтями: рак кожи.

Имейте в виду эту информацию и почаще осматривайте свои ногти, чтобы быть уверенными в том, что с вашим здоровьем все в порядке.

3. Ломкие и слоящиеся ногти

Если ваши руки подолгу находятся в воде, твои ногти постоянно вынуждены менять влажную среду на сухую. Со временем это может вызвать из расслоение и ломкость.

Тот же самый эффект вызывает и привычка брать пальцы в рот.

Старайтесь не кусать ногти и использовать перчатки, если рукам приходится часто контактировать с водой.

Бывает, что наши ногти расслаиваются. Это может говорить о дефиците следующих питательных веществ:

Фолиевая кислота.
Витамин С.
Белки.

Если вы обнаружили у себя подобные симптомы, попробуйте есть больше пищи, богатой витаминов С. Обратите внимание на такие фрукты, как апельсин и грейпфрут. Старайтесь есть их как минимум 1 раз в день.

Манго отличается высоким содержанием фолиевой кислоты, поэтому можетедобавить в свой список и этот тропический фрукт.

4. Слишком плотные ногти

Если плотные ногти выглядят крепкими и здоровыми, а также имеют хороший цвет, ничего страшного в этом нет.

Другое дело, если ногти вдруг стали толще без видимых на то причин, а вы не пользовались средствами для укрепления ногтей. В этом случае речь может идти о лёгочных заболеваниях.

Толстые ногти вовсе не являются синонимом здоровых ногтей, особенно если при этом они становятся неровными.

Если вы принимаете медицинские препараты, и ногти внезапно уплотнились, обязательно скажите об этом своему лечащему врачу. Возможно, речь идёт об аллергической реакции.

5. Ногти с неровной поверхностью

Иногда люди, занимающиеся физическим трудом, получают повреждения рук и ногтей, в результате чего на последних остаются вмятины.

Если с руками ничего не происходило, но тем не менее на ногтях появились вмятины, обратите внимание на свои волосы и кожу.

Дефицит витаминов и минералов также может приводить к развитию псориаза и выпадению волос.

С этой проблемой можно справиться, разнообразив и улучшив свою диету. Также для борьбы с дефицитом витаминов вы можете приобрести витаминные комплексы.

Как видите, наши ногти служат не только для красоты и для того, чтобы нам было удобнее брать предметы.

Это своеобразное зеркало нашего здоровья, благодаря которому наше тело предупреждает нас о том, что с нами что-то не в порядке.

Добавил med2ru в категорию Разное

Gnezdo
СМИ2
LentaInform

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