5 сигналов о проблемах со здоровьем, которые посылают ногти на руках

Обычно мы воспринимаем наши ногти как часть нашего внешнего облика и заботимся об их красоте. На самом же деле, ногти способны многое рассказать о нашем здоровье. Поэтому так важно уметь распознавать эти знаки.Присматриваетесь ли вы к своим ногтям? Возможно, они стали слишком хрупкими и ломкими?Если это так, то, возможно, с твоим здоровьем далеко не все в порядке. Эти и другие признаки могут свидетельствовать о некоторых проблемах. Может быть, твоему организму не хватает витаминов или ты страдаешь анемией, даже не подозревая об этом.Медики рассказали о том, что способны рассказать ногти о нашем здоровье. Порой они отчаянно пытаются привлечь наше внимание, а мы продолжаем игнорировать их сигналы.Итак, на что же необходимо обратить внимание? Что должно насторожить?1. Сухие и ломкие ногти на рукахЭто может быть связано с такими проблемами, как:Нарушения работы щитовидной железы.Анемия.Грибок.Если ногти внезапно стали ломкими и сухими, возможно, что у вас появилась анемия или проблемы с щитовидной железой.В этом случае масла для кутикулы не помогут справиться с проблемой.Обратитесь за консультацией к врачу и проверь уровень гормонов, чтобы удостовериться, что щитовидная железа функционирует нормально.Стоит иметь в виду, что сбои в работе щитовидной железы не имеют отношения к нашему весу.Существует миф, что только полные люди страдают заболеваниями щитовидной железы, а худые — анемией.На самом же деле эти заболевания никак не связаны с тем, сколько мы весим.Также не стоит забывать о том, что сухость и ломкость ногтей на руках может быть вызвана грибковыми заболеваниями.2. Обесцвеченные ногтиГрибковые заболевания.Диабет.Проблемы с печенью, почками, сердцем и лёгкими.Лимфостаз.Помните о том, что здоровые ногти имеют розоватый цвет с белым полукругом у основания.Изменение цвета ногтей может говорить о различных проблемах:Зеленоватые: бактериальная инфекция.Красные пятна у основания ногтей: инфекция сердечных клапанов.Голубой оттенок: недостаточное количество кислорода в крови.Бледные ногти: дефицит витаминов.Белые ногти: гепатиты или анемия.Тёмные линии на внешней части ногтей: старение или сердечная недостаточность.Тёмные линии под ногтями: рак кожи.Имейте в виду эту информацию и почаще осматривайте свои ногти, чтобы быть уверенными в том, что с вашим здоровьем все в порядке.3. Ломкие и слоящиеся ногтиЕсли ваши руки подолгу находятся в воде, твои ногти постоянно вынуждены менять влажную среду на сухую. Со временем это может вызвать из расслоение и ломкость.Тот же самый эффект вызывает и привычка брать пальцы в рот.Старайтесь не кусать ногти и использовать перчатки, если рукам приходится часто контактировать с водой.Бывает, что наши ногти расслаиваются. Это может говорить о дефиците следующих питательных веществ:Фолиевая кислота.Витамин С.Белки.Если вы обнаружили у себя подобные симптомы, попробуйте есть больше пищи, богатой витаминов С. Обратите внимание на такие фрукты, как апельсин и грейпфрут. Старайтесь есть их как минимум 1 раз в день.Манго отличается высоким содержанием фолиевой кислоты, поэтому можетедобавить в свой список и этот тропический фрукт.4. Слишком плотные ногтиЕсли плотные ногти выглядят крепкими и здоровыми, а также имеют хороший цвет, ничего страшного в этом нет.Другое дело, если ногти вдруг стали толще без видимых на то причин, а вы не пользовались средствами для укрепления ногтей. В этом случае речь может идти о лёгочных заболеваниях.Толстые ногти вовсе не являются синонимом здоровых ногтей, особенно если при этом они становятся неровными.Если вы принимаете медицинские препараты, и ногти внезапно уплотнились, обязательно скажите об этом своему лечащему врачу. Возможно, речь идёт об аллергической реакции.5. Ногти с неровной поверхностьюИногда люди, занимающиеся физическим трудом, получают повреждения рук и ногтей, в результате чего на последних остаются вмятины.Если с руками ничего не происходило, но тем не менее на ногтях появились вмятины, обратите внимание на свои волосы и кожу.Дефицит витаминов и минералов также может приводить к развитию псориаза и выпадению волос.С этой проблемой можно справиться, разнообразив и улучшив свою диету. Также для борьбы с дефицитом витаминов вы можете приобрести витаминные комплексы.Как видите, наши ногти служат не только для красоты и для того, чтобы нам было удобнее брать предметы.Это своеобразное зеркало нашего здоровья, благодаря которому наше тело предупреждает нас о том, что с нами что-то не в порядке.