Чем может обернуться высокое давление у подростков

Неожиданные негативные явления происходят с организмом в таком состоянии.Гипертония, или высокое кровяное давление, является одним из наиболее распространенных заболеваний сегодня, вызывая различные проблемы со здоровьем, включая инсульты и сердечные приступы. Врачи называют гипертонию «тихим убийцей», так как обнаружить ее симптомы бывает весьма сложно.От гипертонии страдают не только взрослые – подростки также могут стать жертвами данного состояния, говорится в новом исследовании американских ученых из детской больницы Цинциннати в Огайо. Более того, медики предупреждают, что гипертония у молодых людей может привести к повреждению сердца и кровеносных сосудов, если вовремя не заметить болезнь и не контролировать ее.Важно отметить, что повреждение сердца и сосудов у подростков происходит при уровнях артериального давления, которые ниже клинического определения гипертонии в возрастной группе, говорят исследователи. Высокое кровяное давление у подростков определяется на основе процентилей, а не уровня артериального давления, как у взрослых.В ходе испытаний эксперты рассмотрели, развивается ли повреждение органов у подростков с давлением ниже 95% процентилей – клинического определения высокого кровяного давления у молодых людей. Измерив артериальное давление и оценив повреждение органов у 180 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, ученые обнаружили повреждения органов даже среди подростков, чье артериальное давление было классифицировано как «нормальное» и составляло менее 80% процентилей.