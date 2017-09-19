Прыщи могут довести подростка до суицида

Подростковые прыщи могут не только подпортить внешний вид, но и довести молодых людей до суицида. Исследование под руководством доктора Джона А. Халворсена из Университета Осло показало: подростки, страдающие из-за угрей имеют в два раза больше психических проблем, чем подростки с чистой кожей.Комментирует дерматолог доктор Джерри Тан из Университета Западного Онтарио: "Проблемы с кожей могут оказывать просто разрушительное воздействие на становление личности и самооценку молодых людей".При этом есть вероятность того, что не только сами прыщи виноваты в возникновении психических проблем у некоторых подростков. Средства для лечения прыщей, Accutane и Claravis, содержат изотретиноин, ранее связываемый с депрессией, суицидальными настроениями.Всего в исследовании приняли участи около 4000 молодых людей 18-19 лет. У 14% почти все лицо было покрыто прыщами. А 25% из них думали о суициде. 52% молодых людей с сильным поражением кожи имели трудности с друзьями, в школе и реже имели любовного партнера. При этом психологическая травма была в большей степени нанесена молодым людям, нежели девушкам.