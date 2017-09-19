Прыщи могут довести подростка до суицида
Комментирует дерматолог доктор Джерри Тан из Университета Западного Онтарио: "Проблемы с кожей могут оказывать просто разрушительное воздействие на становление личности и самооценку молодых людей".
При этом есть вероятность того, что не только сами прыщи виноваты в возникновении психических проблем у некоторых подростков. Средства для лечения прыщей, Accutane и Claravis, содержат изотретиноин, ранее связываемый с депрессией, суицидальными настроениями.
Всего в исследовании приняли участи около 4000 молодых людей 18-19 лет. У 14% почти все лицо было покрыто прыщами. А 25% из них думали о суициде. 52% молодых людей с сильным поражением кожи имели трудности с друзьями, в школе и реже имели любовного партнера. При этом психологическая травма была в большей степени нанесена молодым людям, нежели девушкам.
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