Уникальное мороженое для сердечников

Благодаря жаркому климату в Аргентине мороженое пользуется неимоверной популярностью. Как показали исследования, в среднем аргентинец съедает в год 3,5 - 4 килограмма холодного десерта.Использовать данное пристрастие к мороженому решили ученые из университета города Ла- Плата. Они изобрели мороженое, чрезвычайно полезное для здоровья человека. Оно снижает уровень холестерина, благодаря наличию фитостеролов и жирных кислот Омега 3, что делает мороженое идеальным продуктом для сердечников.Что особенно приятно, указанные выше компоненты, никак не сказываются на вкусовых качествах и консистенции десерта. Порадует и тот факт, что новое мороженое низкокалорийно (оно делается на основе обезжиренного молока).Целый год ученые бились над созданием четырех сортов: лимон, клубника, ваниль и вареная сгущенка. Все их старания в скором времени окупятся. Уже заключен договор с одним из крупнейших производителей мороженого в стране, что гарантирует появление инновационного продукта на рынке.