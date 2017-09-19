Уникальное мороженое для сердечников
Использовать данное пристрастие к мороженому решили ученые из университета города Ла- Плата. Они изобрели мороженое, чрезвычайно полезное для здоровья человека. Оно снижает уровень холестерина, благодаря наличию фитостеролов и жирных кислот Омега 3, что делает мороженое идеальным продуктом для сердечников.
Что особенно приятно, указанные выше компоненты, никак не сказываются на вкусовых качествах и консистенции десерта. Порадует и тот факт, что новое мороженое низкокалорийно (оно делается на основе обезжиренного молока).
Целый год ученые бились над созданием четырех сортов: лимон, клубника, ваниль и вареная сгущенка. Все их старания в скором времени окупятся. Уже заключен договор с одним из крупнейших производителей мороженого в стране, что гарантирует появление инновационного продукта на рынке.
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