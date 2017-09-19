Лучшие способы избавления от одышки

Медики рассказали о причинах и способах избавления от одышки.В медицине одышка называется "диспноэ". Такое явление является не заболеванием, а скорее следствием некоторых болезней или нарушений в работе внутренних органов. При диспноэ человек ощущает резкую нехватку воздуха, в течение нескольких минут он не может восстановить дыхание и у него может развиться паническое состояние из-за страха, что он может задохнуться.Обычно, с одышкой сталкиваются старики и тучные люди. Причем, в большинстве случаев затрудненное дыхание может проявить себя в состоянии полного покоя, но в таком случае мы имеем серьезную проблему со здоровьем, с которой следует в срочном порядке обратиться к врачу.Нередко приступ одышки усиливается за счет беспокойства человека, поэтому медики советуют не паниковать, а сразу начать действовать, чтобы избавиться от диспноэ. Эти методы должны помочь вам укротить одышку:Включить вентилятор. Сильный поток воздуха "успокоит" вас и буквально через минуту вы почувствуете, что дышать вам стало легче.Ингаляция с маслом эвкалипта. Этот способ помогает быстро устранить одышку, если причина ее - застой слизи в легких.Выпить кофе. В данном случае необходимо выпить чашку натурального кофе, потому как в нем больше всего кофеина, который обладает свойством снятия напряжения с дыхательных путей. Сделав пару глотков теплого кофе, вы почувствуете, что расслабились и диспноэ вас больше не тревожит.Сделать имбирный напиток или же съесть пару свежих колечек корня имбиря. Дело в том, что одышка может быть вызвана вирусами, с которыми данный корнеплод справляется в два счета.Поджать губы. Медики советуют использовать этот способ борьбы с одышкой, независимо от того, что стало причиной сбившегося дыхания. Сожмите губы так, чтобы между ними остался микроскопическое отверстие, через которое вы будете медленно вдыхать и выдыхать в течение 5-10 минут. По окончанию сей процедуры дыхание восстановится.Примите горизонтальное положение и успокойтесь, глубоко вдыхая воздух и заполняя им легкие. Спустя пару минут диспноэ отступит. Это наиболее быстрый и правильный способ избавления от одышки. Если приступы одышки участились и беспокоят вас, то необходимо провериться у врача и выявить причину данного явления, потому как она может быть серьезной и требовать срочного лечения.