Назван фрукт, улучшающий зрение лучше моркови

Сезон хурмы можно считать открытым. Диетологи рассказали, кому и зачем нужно есть этот сладкий и терпкий фрукт.Несмотря на то, что хурма содержит много фруктозы и является неподходящим продуктом для диабетиков, а также для тех, кто хочет похудеть, в ней содержится масса полезных веществ, незаменимых для человека. Хурму рекомендуют употреблять как абсолютно здоровым людям, так и тем, кто страдает от различных заболеваний.Основные лечебные свойства хурмы:1. Повышает иммунитет. В этом фрукте достаточно витамина С, который по важности для иммунной системы считается самым главным. Осенью как раз тогда, когда она дозревает и увеличивается риск подхватить вирус, необходимо хотя бы 2 раза в неделю добавлять к рациону хурму.2. Утоляет голод. Все дело в том, что за счет максимального содержания глюкозы этот фрукт хорошо насыщает организм человека и избавляет его от желания кушать. Если вы на диете, то ешьте хурму на второй завтрак или полдник, так у вас получиться игнорировать дополнительные перекусы, которые могут привести к набору лишнего веса.3. Улучшает зрение. В хурме, как и в моркови, содержится бета-каротин, а это значит, что она очень полезна для зрения. Благодаря регулярному употреблению хурмы зрение станет более четким.4. Очищает пищеварительный тракт от токсических веществ. Хурма полезна для здоровья желудочно-кишечного тракта из-за содержания в ней пектина, обладающего абсорбирующими свойствами.5. Полезна для сердца. Хурма, как и бананы, богата калием, который благотворно воздействует на стенки сосудов, укрепляя их и препятствуя развитию сердечных заболеваний.6. Снижает риск образование камней в почках и мочевом пузыре. Хурма — отличное мочегонное средство, которое можно употреблять в качестве профилактики такого заболевания, как мочекаменная болезнь.7. Устраняет жирный блеск на коже лица и избавляет от угревой сыпи. Только для достижения этих эффектов хурму следует применять наружно, приготавливая из нее свежие маски. Хурма хорошо работает с желтками куриных яиц и медом.К слову, диабетикам врачи все же позволяют кушать хурму, правда, в небольших количествах и в сушеном виде. Таким образом, сладкий фрукт запросто может заменить потребность человека съесть вкусную конфету. Также, можно давать сушеную хурму детям, по крайней мере, это лучше, чем шоколадные конфеты и прочие сладости.