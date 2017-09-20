К чему приводит громкая музыка

Новое исследование показало, что взрослые и дети, включающие громкость на своих музыкальных проигрывателях на максимум, меняют свое поведение, если получают соответствующую рекомендацию врача. Большинство из них в таком случае либо делают музыку тише, либо начинают применять защитные средства для ушей.Ученые выяснили, что большинство людей следует советам врачей, и делает музыку тише, если специалисты дали им прямую рекомендацию. Около половины респондентов заявили, что испытывали неприятные симптомы, такие, как звон в ушах и потеря остроты слуха, после прослушивания громкой музыки, а 32% опрошенных считают свои симптомы тревожными.Около 75% опрошенных указали, что владеют MP3-плеером, а 24% признались, что прослушивают плеер более 15 часов в неделю. Около половины заявили, что слушают музыку на 75-100% от максимальной громкости. Будучи окруженными внешним шумом, например, в метрополитене или на улице с напряженным движением, 89% респондентов выкручивают громкость в плейерах на максимум.Респонденты также сообщили, что наиболее информативным источником по предотвращению потери слуха считают средства массовой информации, а институции системы здравоохранения в ряду ценных источников информации поставили на последнее место. Тем не менее, опрошенные заявили, что изменили бы свои привычки в плане прослушивания музыки, если бы получили такую рекомендацию от компетентного специалиста-медика.«Частичная потеря слуха — явление настолько распространенное, что уже стало нормой», — заявил автор исследования доктор Роланд Иви, глава отделения отоларингологии в Университете Вандербилта. Ученые выяснили, что, со времени последнего исследования, проведенного в 2002 году, многие люди по прежнему не знают об опасности громкой музыки. Впрочем, определенный прогресс в уровне осведомленности присутствует, в основном, благодаря средствам массовой информации.