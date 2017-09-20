Лучший фрукт для очищения организма от токсинов

Специалисты рассказали, почему полезно есть виноград с косточками.Листья и косточки винограда помогают человеку справиться со многими болезнями.Виноградные косточки являются компонентами многих бадов, которые останавливают процесс старения.Калорийность косточек винограда – 63 ккал на 100 г. Главные компоненты – белки, витамины, минералы и вещества.Чем полезны косточки винограда?В косточках винограда содержится витамин Е, кальций и калий. Они являются мощным антиоксидантом, разрушают токсины в организме. Виноградные косточки содержат токефорол, недостаток которого вызывает депрессии, стрессы, раздражительность, нарушение обмена веществ. Содержащийся в виноградных косточках комплекс активных веществ является замедлителем старения организма человека.Косточки винограда применяют в косметологии,содержащийся в масле комплекс витаминов повышает выработку коллагена, благодаря чему морщины на лице разглаживаются и появляется общий тонус кожи. Желающим иметь красивые, шелковистые и длинные волосы также рекомендуется употреблять масло внутрь и делать из него маски.Вред от виноградных косточек может возникнуть не от них самих, а от съеденного количества. Также негативно может сказаться употребление виноградных косточек для тех, кто имеет заболевания желудка, кишечника или непереносимость винограда.Противопоказания к употреблению виноградных косточек:· желудочно-кишечные заболевания (язва желудка и/или двенадцатиперстной кишки, гастрит, колит, энтероколит и пр.);· повышенное газообразование;· почечнокаменная болезнь;· заболевания печени;· сахарный диабет;· ожирение;· проблемы с зубами;· атеросклероз;· аллергические реакции;· индивидуальная непереносимость продукта.При атеросклерозе врачи разрешают виноград, но без косточек.При сахарном диабете, наоборот, косточки употреблять не запрещается. А вот сам виноград есть нельзя, так как он содержит большое количество сахара.Ограничить употребление винограда стоит и людям с лишним весом.