Болят суставы? Причины могут быть разными…
Если с вами часто бывает такое, возможно суставы болят по одной из причин.
И нужно иметь в виду, что боль может быть локализована не только в том месте, где происходит воспаление и т.д., но и довольно далеко от него.
Так бывает, например, при ишиасе. Мы ощущаем боль и слабость в ноге, а вызывают их проблемы с позвоночником в области поясницы.
Там берет начало седалищный нерв, воспаление которого ограничивает подвижность ноги, вызывает онемение и боли в ней.
Фибромиалгия и боль в суставах
Если у вас регулярно бывает пространная костно-мышечная боль, нужно пройти обследование у врача и исключить (или подтвердить) возможную фибромиалгию.
Нужно также исключить другие возможные причины разлитой боли, например, связанные с обменом веществ в организме, с патологиями соединительной и нервной ткани.
И в этом случае необходимо обследоваться у врача.
Не бойтесь, эта процедура довольно простая и безболезненная.
Воспаление
Боль в каком-то одном суставе обычно сопровождается покраснением в этом месте. Часто при этом возникает ограничение движений в суставе, связанное с болью и воспалением.
Обычно причиной воспаления сустава бывает его травма, и важно выяснить, не сопутствует ли ей инфекция.
Подагра
Суставы могут болеть и из-за подагры.
При этой болезни происходит отложение кристаллов урата (производное мочевой кислоты) в суставах, органах и других системах организма. Приступ подагры проявляется в виде неожиданной сильной давящей боли в суставе. Боли сопровождаются сильным покраснением, опухолями и жаром.
С развитием болезни приступы повторяются все чаще.
Артрит
В случае артрита боль бывает не в одном, а в нескольких суставах, особенно в области позвоночника, таза и бедер.
Неприятные ощущения испытываются в нижней части спины или в бедрах. По утрам в этих местах ощущается онемение или ригидность. Если это вам знакомо, возможно, у вас артрит.
Эта болезнь нередко сопровождается проблемами с желудком и кишечником и таким заболеванием кожи, как псориаз.
Эти сопутствующие заболевания могут помочь выявить артрит. Он довольно часто бывает у людей моложе сорока лет.
Тендинит и бурсит
Вызывать боль в суставах могут также тендинит и бурсит.
Тендинит — воспаление сухожилия, соединяющего кость с мышцей; благодаря этому соединению становятся возможны движения в суставе.
Бурсит — воспаление суставной сумки (бурсы). В ней содержится синовиальная жидкость, и она предотвращает трение между сухожилием и костью.
И тендинит, и бурсит вызывают боль в суставах, когда обостряется воспаление сухожилия или суставной сумки.
Иногда бывают небольшие воспаления, не связанные ни с какой серьезной болезнью.
Боль в каких-то частях тела может быть связана и с такими воспалениями.
Если мы испытываем боли, локализованные в определенных местах, нужно рассмотреть возможность нарушений метаболизма и возможные проблемы с соединительной и нервной тканью.
В любом случае, если боль не проходит, лучше всего обратиться к врачу, который установит точный диагноз.
Добавил ignat в категорию Разное
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