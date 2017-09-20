Болят суставы? Причины могут быть разными…

Часто у нас болят суставы, и мы не можем понять причину этой боли, тем более, если тело не подвергалось особым нагрузкам.

Если с вами часто бывает такое, возможно суставы болят по одной из причин.

И нужно иметь в виду, что боль может быть локализована не только в том месте, где происходит воспаление и т.д., но и довольно далеко от него.

Так бывает, например, при ишиасе. Мы ощущаем боль и слабость в ноге, а вызывают их проблемы с позвоночником в области поясницы.

Там берет начало седалищный нерв, воспаление которого ограничивает подвижность ноги, вызывает онемение и боли в ней.

Фибромиалгия и боль в суставах

Если у вас регулярно бывает пространная костно-мышечная боль, нужно пройти обследование у врача и исключить (или подтвердить) возможную фибромиалгию.

Нужно также исключить другие возможные причины разлитой боли, например, связанные с обменом веществ в организме, с патологиями соединительной и нервной ткани.

И в этом случае необходимо обследоваться у врача.

Не бойтесь, эта процедура довольно простая и безболезненная.

Воспаление

Боль в каком-то одном суставе обычно сопровождается покраснением в этом месте. Часто при этом возникает ограничение движений в суставе, связанное с болью и воспалением.

Обычно причиной воспаления сустава бывает его травма, и важно выяснить, не сопутствует ли ей инфекция.

Подагра

Суставы могут болеть и из-за подагры.

При этой болезни происходит отложение кристаллов урата (производное мочевой кислоты) в суставах, органах и других системах организма. Приступ подагры проявляется в виде неожиданной сильной давящей боли в суставе. Боли сопровождаются сильным покраснением, опухолями и жаром.

С развитием болезни приступы повторяются все чаще.

Артрит

В случае артрита боль бывает не в одном, а в нескольких суставах, особенно в области позвоночника, таза и бедер.

Неприятные ощущения испытываются в нижней части спины или в бедрах. По утрам в этих местах ощущается онемение или ригидность. Если это вам знакомо, возможно, у вас артрит.

Эта болезнь нередко сопровождается проблемами с желудком и кишечником и таким заболеванием кожи, как псориаз.

Эти сопутствующие заболевания могут помочь выявить артрит. Он довольно часто бывает у людей моложе сорока лет.

Тендинит и бурсит

Вызывать боль в суставах могут также тендинит и бурсит.

Тендинит — воспаление сухожилия, соединяющего кость с мышцей; благодаря этому соединению становятся возможны движения в суставе.

Бурсит — воспаление суставной сумки (бурсы). В ней содержится синовиальная жидкость, и она предотвращает трение между сухожилием и костью.

И тендинит, и бурсит вызывают боль в суставах, когда обостряется воспаление сухожилия или суставной сумки.

Иногда бывают небольшие воспаления, не связанные ни с какой серьезной болезнью.

Боль в каких-то частях тела может быть связана и с такими воспалениями.

Если мы испытываем боли, локализованные в определенных местах, нужно рассмотреть возможность нарушений метаболизма и возможные проблемы с соединительной и нервной тканью.

В любом случае, если боль не проходит, лучше всего обратиться к врачу, который установит точный диагноз.

Добавил ignat в категорию Разное

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