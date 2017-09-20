5 вещей, которые могут понять только страдающие эндометриозом

Наверное, многие слышали об эндометриозе, но мало кто знает, что это такое. Эндометриоз — это болезнь, при которой клетки эндометрия разрастаются за пределами полости матки.Это доброкачественное заболевание, и оно развивается у женщин репродуктивного возраста.В норме отторгаемый эндометрий выводится из организма в виде менструальных выделений. Если же по каким-то причинам этот процесс нарушается, эндометрий может попадать в маточные трубы, брюшную полость, на яичники. В этих местах образуются разрастания эндометриоидной ткани, узелки, кисты.Женщина, у которой развился эндометриоз, может думать, что это простуда, особенно, если дело происходит зимой.Когда она чувствует сильную усталость и у нее поднимается температура, она считает, что простудилась. Но температура может стать очень высокой, так что потребуется вызывать скорую помощь.Затем появляются другие симптомы, и болезнь может даже угрожать жизни. Возможен, например, разрыв аппендикса или появляется сильное давление на почки.Если у вас нет эндометриоза, вы, наверное, не поймете всех проблем женщин, страдающих этим заболеванием.1. Сильные болиДо сих пор точно неизвестны причины возникновения эндометриоза.Многие исследователи считают, что дело в менструациях. Считается, что во время месячных происходит заброс крови с клетками эндометрия в брюшную полость. В дальнейшем эндометрий транспортируется в окружающие ткани и брюшину.Причины, по которым менструации принимают такой «неправильный» характер, тоже неизвестны. Возможно, к этому есть генетическая предрасположенность. Бесспорно лишь то, что эндометриоз вызывает сильные боли.Помимо болей и спазмов при этой болезни бывают такие симптомы:Головокружения.Тошнота.Запоры.Боль в спине.Боль во время полового акта.До и после менструаций возможны «мажущие» кровяные выделения.Врачи обычно обращают внимание на эти симптомы, поскольку они могут помочь выявить эндометриоз на ранней стадии развития болезни. В этом случае легче предотвратить у женщины бесплодие.2. Беременность как временное решениеБеременность может уменьшить некоторые симптомы эндометриоза.Во время беременности уровень прогестерона в организме женщины повышается, а уровень эстрогенов («подпитывающих» эндометриоз) снижается. В результате его симптомы исчезают полностью или почти полностью.Но это не излечение. Через девять месяцев у большинства женщин симптомы возвращаются. И теперь женщины должны не только бороться с болезнью, но и заботиться о ребенке.Понятно, что эта ситуация возможна только тогда, когда женщина с эндометриозом может забеременеть.Печальная истина заключается в том, что от одной трети до половины всех женщин, страдающих эндометриозом, не могут иметь детей. Это бывает, когда репродуктивные органы сильно повреждены болезнью.3. Гистерэктомия — возможный вариантГистерэктомия не гарантирует избавления от симптомов. Если одновременно с удалением матки и яичников не будут полностью удалены очаги эндометриоза, то после процедуры он может возникнуть снова.Гистерэктомия может уменьшить боль, но она не излечивает эндометриоз. Со временем кисты могут вырасти в других органах.Многие специалисты считают, что лучше избегать этой операции, но иногда она является оптимальным решением. Если врач предлагает сделать ее, но вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с другими специалистами и поищите что-то менее радикальное.Если вы хотите, чтобы у вас были дети, и вы болеете эндометриозом, не оставляйте попыток забеременеть и сохранить беременность. В любом случае, решение делать или нет гистерэктомию очень личное, и решать должны вы сами.Для одних женщин это вполне приемлемый вариант, другие же не хотят об этом и думать.4. Нужно искать специалиста, который выслушает и пойметЖенщинам, у которых обнаружен эндометриоз, хочется обсудить свои проблемы с специалистом, который вникнет в эти проблемы и поможет их решать.Но, к сожалению, встречаются врачи, которые не расположены обсуждать вопросы, выходящие за пределы их узкой специализации.Если вы нуждаетесь в таких консультациях, поищите подходящего специалиста (гинеколога или психолога) в группах поддержки. Очень важно найти врача или психолога, который внимательно выслушает и окажет помощь.5. Очень важно правильно питаться и высыпатьсяЕсли вы хотите, чтобы боли уменьшились, нужно хорошо спать и правильно питаться. Это особенно важно, если вам делают операцию или вы проходите гормональную терапию.В такое время нужно особенно заботиться о своем организме.Чувствовать себя лучше помогут несколько вещей:Физиотерапия, которая поможет уменьшить боли в области таза.Хорошая противовоспалительная диета.Акупунктура.Йога.Помогают также легкие физические нагрузки. Но нагрузки должны быть именно легкими, иначе возможны кровотечения.Болезнь, с которой придется житьЭндометриоз полностью не излечивается, но хирургическая операция может уменьшить некоторые его симптомы. Помогают и определенные лекарства.И очень важно при этой болезни сохранять спокойствие и нормально отдыхать.