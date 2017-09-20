8 сигналов, что вы пьете слишком мало воды

Считается, что примерно 70% человеческого тела составляет вода. Прожить без нее человек может не дольше недели.Эта жизненно важная жидкость участвует в метаболических и катаболических реакциях организма, она необходима для поддержания в хорошем состоянии кожи, волос и ногтей.Если организм не получает достаточного количества воды, возникают проблемы со здоровьем, нарушается нормальное функционирование разных систем организма и психики.Очевидным признаком дегидратации является жажда, но есть и другие сигналы, убедительно указывающие на недостаток воды в организме.1. Слишком редкое мочеиспусканиеУ здорового человека мочеиспускание бывает 6-7 раз в день. Но, конечно, это количество может меняться в зависимости от того, сколько жидкости выпито.Если мочеиспускание происходит только 2-3 раза в день, нужно пить больше воды и желательно обратиться к врачу.Недостаточное потребление воды ухудшает состояние почек и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.2. Постоянные головные болиПостоянные головные боли могут быть вызваны недостатком жидкости в организме.Вода необходима для нормального кровоснабжения органов и частей тела. Она также обеспечивает нормальную реакцию организма на воспаление.Головная боль, вызванная дегидратацией, обычно усиливается во время движения.Такая боль часто ощущается при быстрых движениях или во время подъема и спуска с лестницы.При головной боли, вызванной обезвоживанием, рекомендуется пить достаточно много воды, а пища должна содержать минеральные соли.3. Ощущение сухости во ртуКогда организму не хватает воды, слюна не вырабатывается в достаточном количестве, и во рту ощущается сухость.Это может привести к нарушению кислотно-щелочного равновесия во рту, что повышает риск инфекций в ротовой полости.Для предотвращения пересыхания во рту, нужно постоянно держать под рукой бутылку с водой. При сухости губ помогает увлажняющая помада или бальзам.4. Изменение цвета мочиИзменение цвета мочи должно восприниматься как сигнал тревоги, особенно когда оно сопровождается сильным запахом.Когда тело не получает достаточного количества воды, почки не справляются с выведением из организма токсинов, и цвет мочи резко меняется.Если моча стала слишком темной или мутной, нужно обратиться к врачу. Он выяснит, в чем здесь дело — в хронической дегидратации или в болезни почек.Если проблема заключается в дегидратации, нужно увеличивать количество выпиваемой воды, но соблюдать при этом умеренность. Выпив сразу несколько стаканов воды, мы можем получить серьезные проблемы со здоровьем.5. УсталостьНедостаток воды в организме способствует окислению клеток тканей тела и приводит к хронической усталости.Многие пытаются снять усталость с помощью кофе или энергетического напитка, но это ведет к перегрузке печени, и в конечном счете усталость только нарастает.Чтобы не доводить себя до такого состояния, пей достаточное количество воды. Утром хорошо выпивать стакан теплой воды.6. Мышечные судорогиПри дегидратации уменьшается уровень электролитов в организме.В организме становится меньше калия, кальция и магния. Из-за этого в мышцах возникают судороги и боли.7. ЗапорыНормальное содержание воды в организме необходимо для «смазки» кишечника и его перистальтики. Таким образом предотвращаются запоры.Если жидкости не хватает, кишечник работает плохо, и каловые массы накапливаются в прямой кишке.Для избежания этого рекомендуется выпивать от 6 до 8 стаканов воды в день. Кроме этого, нужно есть богатые клетчаткой фрукты и овощи.8. Сухая кожаЧтобы кожа была достаточно увлажненной и мягкой, одних кремов и лосьонов недостаточно.Важно выпивать достаточное количество воды. Это способствует нормальной выработке кожного жира, предотвращает пересыхание кожи и помогает выводить токсины, ускоряющие ее старение.Слишком сухая кожа просто кричит о дегидратации организма и о том, что нужно пить больше воды.В заключение скажем, что от воды зависит нормальная работа многих систем организма, и ее недостаточное потребление вызывает его нежелательные реакции и болезни.Чтобы избежать этих болезней, важно вовремя замечать симптомы дегидратации и принимать соответствующие меры.