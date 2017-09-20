Как отличить сердечный приступ от панической атаки?

Врачи поделились эффективными советами по поводу сердечных болезней.Хотя инфаркт и паническая атака могут иметь схожие симптомы, необходимо учитывать, насколько они продолжительны.Некоторые из нас могут спутать сердечный приступ с панической атакой, ведь на первый взгляд в их симптомов много общего.Если тебе приходилось сталкиваться с подобной ситуацией или у тебя часто шалят нервы, мы рекомендуем тебе обратить внимание на эту статью. Она позволит тебе избежать нежелательных ошибок.Сердечный приступ: что это?Сердечный приступ, или инфаркт развивается из-за закупорки тромбом коронарной артерии. Так, тромб препятствует снабжению сердца кровью и кислородом.Поэтому сердцебиение становится нерегулярным. Другими словами, у человека развивается аритмия. Через нее количество перекачиваемой сердцем крови заметно снижается.Без немедленного врачебного вмешательства вскоре пострадала мускулатура сердца умирает.Симптомы сердечного приступаКогда у человека происходит инфаркт, она чувствует боль, давящая, в центре груди. Она может отдавать в спину и левую руку.В некоторых случаях боли распространяются на область шеи, зубы и челюсть.Боли при инфаркте могут быть различной интенсивности. Как правило, они длятся более 5 минут. Дыхание человека при этом не нарушается.Сердечный приступ может вызвать и острый колющая боль. Во многих случаях подобные болевые ощущения присутствуют только в левой руке.Все это часто сопровождается холодным липким потом, тошнотой и даже рвотой.Люди, которые переживают сердечный приступ, не имеют учащенного дыхания, поэтому у них не возникает паники.Если подобные симптомы длятся более 5 минут, необходимо немедленно вызвать скорую помощь или пойти в больницу.Паническая атака: что это?Нервный срыв и паническая атака является сильной реакцией, при которой у человека возникает ощущение потери контроля над своими нервами.Причиной этого становятся панические мысли, которые носят катастрофический характер. Все это сопровождается гипервентиляцией легких, сильно увеличивает темп физиологических процессов организма человека.Что касается физической стороны этого явления, оно характеризуется гиперактивацией миндалевидного тела. В норме этот орган активируется, когда человек оказывается в опасной ситуации.Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо выявить причины ее возникновения. Почему наш организм реагирует на достаточно безвредны стимулы окружающей среды, якобы речь шла о угрожающем и опасном?В любом случае для получения правильного диагноза рекомендуется обратиться к специалисту. Как правило, предназначена психотерапия позволяет выявить истинные причины панических атак.Симптомы панической атакиГоворя о симптоматике панической атаки, следует иметь в виду, что такая реакция склонна развиваться у человека в обычных жизненных ситуациях, не представляющих никакой угрозы для его жизни.Как правило, симптомы панической атаки никогда не длятся дольше 10 минут. В это время у человека возникают боли в груди. Такие боли неожиданно появляются, но так же быстро исчезают.Это может сопровождаться онемением и болью, колет, в конечностях. Стоит помнить о том, что во время панической атаки боли распространяются не только на левую, но и на правую руку, ноги и пальцы.Паническая атака заставляет человека чувствовать иррациональные страхи. Например, страх потери рассудка.Если ты не уверена в том, что именно с тобой происходит, и не можешь понять, идет ли речь об инфаркте или о паническую атаку, необходимо немедленно вызвать врача. Ожидания в любом из случаях - не самое мудрое решение.Наверняка ты понимаешь, что если у тебя случился сердечный приступ, пренебрежение медицинской помощью и ожидания могут закончиться для тебя очень плачевно. Без предоставления немедленной помощи такие больные могут умереть.Если же речь идет о паническую атаку, то эта проблема также требует серьезного внимания. Иначе частота подобных приступов может увеличиться. Своевременное лечение позволит тебе не допустить ухудшения ситуации и восстановить твое здоровье.