Болезни, провоцирующие дурной запах изо рта

Неприятный аромат дыхания свидетельствует не только о плохой гигиене полости рта, но и о развивающихся заболеваниях.Дурной запах изо рта - это одно из самых ужасных явлений, обладающих отталкивающим эффектом, которое в медицине имеет термин "галитоз".Многие люди считают, что если у человека плохо пахнет изо рта, то он просто не чистит зубы, но в действительности у галитоза есть несколько иных более опасных для жизни человека причин.Спровоцировать появление "несвежего" дыхания могут такие заболевания:1. Почечная недостаточность. Запах изо рта будет напоминать аромат аммиака.2. Болезни ЖКТ. В медицинской практике нередко встречаются пациенты, которые в первую очередь жалуются на неприятный запах изо рта, а уже после обследования узнают, что у них: гастрит, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, проблемы с поджелудочной или желчными протоками3. Заболевания печени. Когда печень не справляется со своей основной функцией очищения от токсинов, тогда и появляется гнилостный запах изо рта.4. Сахарный диабет. Для большинства людей будет новостью тот факт, что о приближении диабетической комы как раз сигнализирует вонь, исходящая из ротовой полости.5. Болезни зубов и десен. Скорее, это самая первая причина появления неприятного запаха изо рта, на которую все думают и редко ошибаются. Главное - не медлить с походом к поликлинику или стоматологическую клинику.Зловонный аромат из рта может быть спровоцирован употреблением накануне некоторых продуктов - лук, чеснок, твердый сыр. То же самое касается и алкогольных напитков. Курильщики, кстати, практически всегда вынуждены быть заложниками своего рта, а точнее - запаха, который от него исходит.