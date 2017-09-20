Косметологи нашли средство вечной молодости

Исследователи обнаружили эффективную новинку на косметическом рынке. Разработка принадлежит израильским ученым.На косметическом рынке появилась новинка – израильская кислородная косметика. Еще в недавнем прошлом этот вид косметики был новшеством, в настоящее время это одно из самых развивающихся направлений.Израильские ученые завода разработали комплекс, ставший основой косметической линии. Принцип действия комплекса – в синергетической работе компонентов. Натуральные масла инка-инчи, куркумы, лимона и апельсина вместе с перфлюородекалином (помогает транспортировать кислород к клеткам) производят усиленный эффект: кожа постепенно обновляется, морщинки разглаживаются, волосы, в свою очередь, приобретают гладкость и шелковистость, укрепляется структура волоса.Кроме того, комплекс помогает коже восстанавливаться, а также запускает механизмы защиты от влияния агрессивных внешних факторов. Помимо прочего, в составе косметики присутствуют церамиды. Они стимулируют восстановление поврежденных клеток. В результате общее состояние и внешний вид кожи значительно улучшаются.Несмотря на то, что косметика относительно недолго на рынке, о ней уже можно найти отзывы. Те, кто успел попробовать продукцию нового бренда, чаще всего с восторгом рассказывают о своем опыте. Уже на первых этапах применения оправдывает надежды потребителей.