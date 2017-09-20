Ученые разработали новый подход к лечению гиперинсулинизма

Ученые из университета Женевы (Швейцария) разработали новый подход к одновременному лечению гиперинсулинизма и ожирения. Об этом сообщает журнал Human Molecular Genetics.Гиперинсулинизм – заболевание, при котором у пациента отмечается чрезмерная выработка гормона инсулина; у таких пациентов гормон синтезируется даже тогда, когда они не употребляют углеводов. В результате уровень глюкозы в крови таких пациентов бывает постоянно снижен, и мозг не получает нужного количества энергии, что может привести к тяжелым повреждениями мозговой ткани и даже к смертельному исходу.Ученые из университета Женевы детально изучили генетическую мутацию, связанную с гиперинсулинизмом. Речь идет о гене, отвечающем за выработку белка GDH, который вынуждает поджелудочную железу выделять инсулин. В организме здорового человека при превышении определенного уровня глюкозы в крови этот белок меняет свою форму, благодаря чему присоединяет молекулу-ускоритель, активирующую белок. Тогда он дает сигнал поджелудочной железе к выработке инсулина. В случае мутации белок постоянно остается готовым соединиться с “ускорителем” независимо от уровня глюкозы. Как удалось выяснить ученым, мутировавший белок также приводит к повышенной выработке аммиака в печени, количество которого в крови может достигать опасных значений.Вместо обычно применяемой в таком случае операции по полному удалению поджелудочной железы ученые на основе полученных знаний предложили консервативное средство - ингибирование белка GDH. Этот метод также позволит бороться не только с избыточным синтезом инсулина, но и с избыточным весом и ожирением.