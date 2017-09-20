6 вещей, которые нужно знать о витаминных добавках

Витаминные добавки выписывают при дефиците того или иного микроэлемента в организме, в период реабилитации после болезни и при скудном рационе.Но в последнее время мы все чаще сами «назначаем» себе прием тех или иных витаминных добавок. Для того чтобы убедиться, что вы принимаете их правильно, запомните несколько правил.Получать микроэлементы и витамины лучше из натуральных продуктов, но если возникли сомнения в качестве продуктов, то на помощь придут витаминные добавки. Прежде чем начать их употреблять, необходимо запомнить следующие правила:1. Кальций. Организм его усваивает только в комбинации с витамином D. Избыток кальция провоцирует запоры, приводит к появлению камней в почках и риску развития заболеваний сердца.2. Железо. Принимать его рекомендуется с продуктами, содержащими витамин С. Противопоказано запивать препараты железа кефиром и молоком, а также нельзя комбинировать с продуктами, в составе которых присутствует кальций, иначе пользы от него вы не получите.3. Рыбий жир. Специалисты советуют его употреблять во время еды. Это поможет избежать изжоги и отрыжки. Чтобы не спровоцировать кровотечение, рыбий жир нельзя совмещать с аспирином и препаратами, которые разжижают кровь.4. Калий. Эффект будет только от тех препаратов, которые помимо калия содержат магний. Несовместимы с калием препараты, регулирующие давление. Переизбыток данного элемента в организме может вызывать аритмию и мышечную слабость.5. Витамины А, Е, К и D. Усилить усвояемость данных витаминов помогут продукты со здоровыми жирами.6. Витамины группы В. Они не способны накапливаться в организме, поэтому передозировки быть не может. Но, если вам постоянно требуется витамин В, в таком случае, добавки нужно принимать регулярно.