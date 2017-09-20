Врачи рассказали о пользе алкоголя во время беременности

Ученые Университетского колледжа Лондона после проведенных исследований пришли к выводу, что дети мам, которые в период беременности позволяли себе немного спиртного, часто бывают более спокойнее и способнее, чем малыши, рожденные убежденными трезвенницами.Как передает The Daily Mail, авторы эксперимента опросили 11 тысяч женщин, мам девятимесячных детей, на предмет того, употребляли ли они алкогольные напитки во время беременности. Второй раз исследователи посетили эти семьи, когда малышам исполнилось по три года, а затем – в пятилетнем возрасте. Во время последнего визита ученые проверили способности детей к запоминанию слов и последовательности картинок.Сотрудники университета выяснили, что дети матерей, пивших во время беременности 175 миллилитров вина или поллитра пива в неделю, в некоторых тестах показали лучшие результаты, чем рожденные от "трезвых" мам. Кроме того, малыши первой категории имели на треть меньше проблем с поведением.Такие результаты натолкнули ученых на мысль, что риск осложнений у детей, рожденных женщинами, употреблявшими немного алкоголя, не увеличивается. А вот те женщины, которые все девять месяцев вынашивания малыша злоупотребляли спиртным, жаловались на гиперактивность детей и проблемы в сфере их поведения и эмоций.