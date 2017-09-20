Вопрос не чистоты, а вашего здоровья: Секреты гигиены

Авторы исследования предупреждают: плохая гигиена кухни может привести к серьезным инфекциям. Авторы исследования предупреждают: плохая гигиена кухни может привести к серьезным инфекциям.Примерно 54 миллиарда бактерий кишат в одной кухонной губке. Об этом говорит исследование, результаты которого были опубликованы в научном журнале Nature Scientific Reports.Оказывается, в ходе исследования ученые обнаружили высокие уровни Acinetobacter – микроорганизмов, которые провоцируют развитие инфекций и которые Всемирная организация здравоохранения причислила к наиболее опасным. Другой доминирующий вид бактерий на губке - Moraxella, главный виновник неприятного запаха на кухне. Еще ряд обнаруженных микроорганизмов является возбудителем опасных заболеваний.Авторы исследования предупреждают: плохая гигиена кухни может привести к серьезным инфекциям. И бактериальные губки тут один из основных поставщиков заразы, ведь они используются для протирания разных поверхностей, посуды, а также постоянно соприкасаются с нашими руками.Специалисты предупреждают: такие методы очистки, как, например, нагрев губок в микроволновке, не работают, вариант существует только один – регулярно менять такие принадлежности, идеально раз в неделю.А вот как нужно ухаживать за остальными домашними аксессуарами.РАКОВИНА И СЛИВЕсли вы не знаете, слив кухонной раковины буквально кишит болезнетворными бактериями. Поэтому чистить его нужно не только когда он засорился, а раз в месяц, или хотя бы во время генеральной уборки. Для этого достаточно залить специальным дезинфицирующим средством. И время от времени не забывайте опрыскивать на ночь раковину кухонным спреем от бактерий.ЯЩИКИ В ХОЛОДИЛЬНИКЕОни могут быть заражены плесневыми и дрожжевыми грибками, листериями и сальмонеллой.Мойте их не реже одного раза в месяц. И протирайте 9-процентным раствором уксуса.РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКАИсследователи из Национального научного фонда США обнаружили, что 18 процентов всех разделочных досок заражены сальмонеллой и кишечной палочкой. Попадающие в микротрещины остатки пищи - благоприятная среда для размножения бактерий.Тщательно промывайте доску после каждого использования, периодически дезинфицируйте ее, можно тем же уксусом.ПРОСТЫНИ, НАВОЛОЧКИ, ПОДОДЕЯЛЬНИКИИсследование, заказанное компанией Dunelm Mill и проведенное с участием 2000 человек, показало, что только 40 процентов добровольцев меняют постельное белье в соответствии со стандартами, то есть, раз в неделю.Еще 36 процентов делают это раз в две недели. А вот 17 процентов вспоминают о том, что пора бы перебраться на чистые перины, раз в месяц, и даже реже.В общем, итоги исследований неутешительны. А между тем, это вопрос не чистоты или брезгливости, а здоровья. Каждый из нас ежедневно теряет миллионы кожных клеток, потеет и выделяет кожное сало – все это остается на простынях, проникает в матрас и подушки, и становится питательной средой для пылевых клещей.Рекомендуется стирать простыни, пододеяльники и наволочки по крайней мере раз в неделю. Потому что это белье быстрее всего становится грязным и засаленным. В случае сильного загрязнения используйте специальное дезинфицирующее средство для стирки.ПОДУШКИ, ОДЕЯЛАВ грязной подушке и матрасе можно найти 16 разных видов грибка, а также золотистый стафилококк, кампилобактерии и норовирус...Если под наволочкой на ваших подушках надеты еще дополнительные наперники (даже не слышали о таких? делайте выводы!), то достаточно будет стирать подушки три раза в год. Сами же наперники следует стирать раз в месяц (про наволочки читайте выше).Если же вы не используете наперники, стирайте подушки раз в полтора-два месяца, в обычной стиральной машине (если только у вас подушки не перьевые, иначе придется сдавать их в химчистку).Одеяла достаточно стирать пару раз в год, когда будете менять легкое летнее на зимнее и наоборот.НАМАТРАСНИКИНаматрасник, без сомнения, продлевает жизнь матраса, защищая его от повреждений и загрязнений, а также снижает риск проявляения аллергии. Сам наматрасник нужно снимать и стирать как минимум раз в месяц. Если же вы его чем-то испачкаете, снимите его и постирайте в соответствии с инструкцией.ПОКРЫВАЛАЕсли они лежат свернутыми у ваших ног или возле кровати, и вы ими не укрываетесь, тогда достаточно будет простирнуть их раз в несколько месяцев. Если же вы используете их каждый день, а то и кутаетесь в покрывала вместо пледа, то стирать их лучше каждые две недели. Удобнее всего их стирать отдельно от всего остального, пара покрывал как раз займут целый барабан машинки.КРОВАТНЫЕ ПОДЗОРЫ, ПОЛОГИ И ЗАНАВЕСКИВсе эти дополнительные постельные принадлежности играют чисто декоративную роль. И пачкаются нечасто. Если вы аллергик, вам, вероятно придется стирать все эти аксессуары раз в 2-3 месяца. Для остальных вполне достаточно стирки раз или два раза в год.