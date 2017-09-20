Доказано: Обувь на каблуках не опасна для здоровья

Американские ученые провели уникальное исследование, которое полностью опровергло информацию о том, что обувь на каблуках является опасной для здоровья человека. По словам экспертов, опасность больше представляет плоская подошва.Автор исследования американский хирург Майк О’Нейл, который является председателем Общества врачей ортопедов, заявил, что каблуки не опасны для здоровья.По его словам, больший вред наносит обувь на абсолютно плоской подошве. Такая обувь может спровоцировать боль в ногах, которая со временем способна перерасти в артрит. Кроме того, такая обувь опасна мозолями и шишками на пальцах, которые приносят дискомфорт при ходьбе.Для того, чтобы уберечь ноги от проблем, Майк О’Нейл рекомендует все-таки ходить на каблуках, однако его высота должна составлять не более 2,5 сантиметров. Обувь на каблуке также улучшает кровоснабжение мышц тазового дна, что способствует прекрасным ощущениям во время интима.