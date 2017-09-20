Стимулировать иммунитет или нет?

Переутомление и недосыпание — шаг навстречу болезни. Но не спешите набрасываться на таблетки.Хотя у 40% взрослого населения нашей страны действительно выявлены нарушения иммунной системы, тем не менее слабость во всем теле, усталость, недомогание, плохое настроение далеко не всегда связаны со снижением защитных возможностей организма. Это может быть проявление депрессии, хронической инфекции, опухоли, аллергии, при которых, например, иммуностимуляторы способны просто навредить.Если иммунная система работает, не трогайте ее .«ПОРА спасать нашу иммунологию от энтузиастов, — заявил главный аллерголог-иммунолог России, академик РАМН Рахим Хаитов. — Всем подряд рекомендуют всем чем угодно укреплять иммунную систему. Нельзя ее без конца подгонять, это может привести к аутоиммунным заболеваниям, спровоцировать аллергию. Все должно быть в пределах физиологической нормы. Даже сейчас, осенью, всем поголовно подстегивать свой иммунитет не надо. Если иммунная система нормально работает, не трогайте ее».Для того чтобы выяснить, нужно ли именно вам усиливать свой иммунитет, есть простые критерии:частые простуды (у взрослых чаще 5 раз в год, у детей — больше 6), протекающие более 2 недель,бронхиты, гнойные заболевания полости рта и носоглотки,длительная повышенная субфебрильная (37–37,5 градуса) температура,расстройство работы желудочно-кишечного тракта.В случае появившихся подозрений относительно слабости вашего иммунитета необходимо обращаться к врачу-иммунологу. Почему необходимо? Причин появления иммунодефицита может быть несколько, и нарушения иммунитета могут быть разные. Надо знать, что именно вам необходимо корректировать. Иммуностимуляторы, иммуномодуляторы, иммунокорректоры… Препаратов для воздействия на иммунитет на сегодняшний день разработано немало, поэтому, чтобы не принимать лишнего или ненужного, лучше проконсультироваться.Как закрыть ворота для инфекцииИммунитет бывает врожденный (хорошая, данная вам природой система защиты организма), приобретенный (появившийся после перенесенного заболевания или прививки), специфический (устойчивость к какой-то определенной болезни) и неспецифический.Как не растерять полученные от природы защитные силы? Конечно, перед сезоном гриппа и простуд можно привиться, однако главное — создать у себя так называемую неспецифическую защиту. То есть поднять иммунитет на такую высоту, чтобы организм легко расправлялся с любой заразой, которая посмеет к вам подобраться.Для этого необходимо: хорошее питание, умеренная физическая нагрузка (гимнастика, пешие прогулки), закаливание (влажное обтирание, ножные ванны, обливание, контрастный душ) — все это тренирует способность к терморегуляции. А также свежий воздух, отказ от курения и алкоголя, бережное отношение к своей психике и психике людей, вас окружающих. И еще… гигиена. Ворота для инфекции: рот, нос, кожа, желудок. Поэтому плавайте, ходите в баню, избавляйтесь от грязи на лице и теле.Избегайте стрессовых ситуаций. Известное дело: слабые раздражители тренируют организм, а вот длительный стресс влечет за собой выброс особых гормонов, которые угнетают иммунную систему. Если человек расстроен и подавлен, он более уязвим для всех врагов, в том числе и для всевозможных бактерий и вирусов. Обязательно высыпайтесь. Желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Переутомление и недосыпание — шаг навстречу болезни. Имейте в виду, что такие иммуностимулирующие препараты, как настойки женьшеня, элеутерококка, могут повышать давление.При нетяжелом заболевании, когда речь идет лишь о временном ослаблении адаптационных возможностей организма, все вышеприведенные советы могут помочь. Но серьезные нарушения иммунитета никакими витаминами или диетой не вылечишь. Необходимо вмешательство врача, чтобы выяснить, на каком уровне защитной системы произошел сбой и какие на этот раз уже медикаментозные средства помогут вам восстановиться.