Сердечные проблемы могут возникнуть у каждого

Одной из главных причин большинства смертельных случаев являются заболевания сердца. Только в нашей стране, согласно данным медицинской статистики, сердечно-сосудистыми заболеваниями страдает более 16 миллионов человек. По мнению кардиологов, зачастую это происходит из-за нашего невнимания к своему здоровью.Для того, чтобы предостеречь свое сердце от недугов, стоит помнить о том, что, как и любой другой орган, сердце нуждается в постоянном питании. Кровь поступает к сердечной мышце по коронарным артериям. К сожалению, на их стенках могут образовываться жировые бляшки, из-за чего артерии сужаются, и развивается атеросклероз. Это становится причиной плохого кровоснабжения сердца. Более того, отдельные участки могут вовсе не получать нужного «питания» и тогда это ведет к инфаркту миокарда.Ошибочно думать, что атеросклероз – болезнь людей пожилого возраста. В наши дни этот недуг отмечается и у молодых людей, и даже у детей. Как же предотвратить его развитие и сберечь свое сердце? Для этого необходимо регулярно следить за уровнем холестерина в крови. Его нормальное значение составляет менее 200 мг/дл или 5 ммоль/л. Если показатель превышает указанные цифры, вероятность развития атеросклероза заметно увеличивается. Однако не только на этот показатель стоит обращать внимание тем, кто заботиться о здоровье своего моторчика. Мужчинам после 25 лет, а женщинам после 35-ти необходимо ежегодно посещать кардиолога в целях профилактического осмотра. При этом следует обязательно сдавать анализ крови, делать электрокардиограмму и эхокардиограмму. Только так вы сможете контролировать и поддерживать драгоценное здоровье сердца и сосудов.