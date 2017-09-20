Проверенные временем способы профилактики рака легких

Онкологи рассказали, как уберечь легкие от рака.Рак легких считается одним из самых опасных видов онкологических заболеваний, потому как развивается стремительно и на начальном этапе развития практически не дает о себе знать. Основная масса симптомов рака легких схожа с признаками других заболеваний, которые по своей природе не несут смертельной опасности.Медики настаивают на том, чтобы люди, входящие в группу риска, применяли все существующие меры профилактики рака легких, по крайней мере, данное заболевание в любом случае легче предупредить, чем потом лечить.К причинам развития рака легких относят:- курение, в том числе и пассивное;- проживание в экологически загрязненных местах;- работа на "вредных" производствах;- радиоактивное облучение;- не долеченные болезни легких, переросшие в хроническую форму.Подавляющее большинство людей вообще не следят за своим здоровьем и только когда сталкиваются с подобными диагнозами, задумываются о своих ошибках и путях их исправления. К примеру, если с курильщиками все понятно и эти люди сами делают свой выбор, то почему же все остальные позволяют себе быть пассивными курильщиками и вдыхать канцерогенный дым в свои легкие? Шансы заболеть раком легких в данном случае почти одинаков, не зависимо от того, кто курит, а кто стоит рядом и дышит загрязненным воздухом.Проверенные меры профилактики рака легких:1. Бросить курить и избегать мест, где курят другие. Это и без комментариев уже понятно. Тем, кто еще никогда не курил, не стоит даже и начинать.2. Чаще бывать на свежем воздухе. Если вы живете в загрязненном мегаполисе, то спасти вас могут поездки за город хотя бы несколько раз в неделю. А если есть возможность - переезжайте.3. Ежегодно делать флюорографию. Результат данного исследования позволит доктору на ранней стадии обнаружить опухоль в легких и начать лечение. Помните, чем раньше рак будет выявлен, тем больше шансов у человека выздороветь.Позаботьтесь о своем здоровье уже сейчас, ведь завтра может быть поздно и страшный диагноз прогремит, как гром среди ясного неба. Эти советы помогут вам уберечь свои легкие от развития в них злокачественных новообразований, поэтому следует применять их в течение всей жизни.