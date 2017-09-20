Медики подсказали, как правильно питаться онкобольным
Рак - это тяжелое заболевание, которое выводит из строя работу всех органов и систем организма человека. В первую очередь страдает орган, в котором поселились раковые клетки и выросла злокачественная опухоль, а во вторую - иммунная система, которая проделывает колоссальную работу каждый день, но устоять перед онкологией в большинстве случаев не может. Плюс ко всему, в процессе лечения онкобольной вынужден принимать массу лекарственных средств, подавляющих иммунные клетки. Поэтому одной из главных задач питания для человека, болеющего раком, является укрепление иммунитета.
Онкологи рекомендуют перейти на вегетарианский тип питания и на время лечения рака забыть о продуктах животного происхождения. Это необходимо для того, чтобы организму было легче переваривать пищу и в него не попадали новые канцерогенные вещества из жирного мяса, которые усугубляют ситуацию еще больше.
На какие продукты следует подналечь онкобольному?
Овощи. Все виды капусты, кабачки, томаты, огурцы, морковь, зеленый горошек и другие овощные культуры необычайно полезны для всех людей, а для тех, у кого рак, особенно. В овощах содержатся хлорофилл, повышающий сопротивляемость организма человека против раковых клеток, а также много других веществ, улучшающих работу жизненно важных органов и способствующих производству новых иммунных клеток.
Фрукты и ягоды. Онкобольным можно и нужно кушать дары природы как можно чаще, ведь в них содержатся витамины, укрепляющие иммунитет, и ценные минералы, необходимые организму для борьбы с раком. Кстати, фрукты и ягоды нередко называют продуктами, предупреждающими развитие онкологических заболеваний, поэтому их нужно есть всем и всегда.
Лук и чеснок. Флавоноиды в составе ароматного чеснока и лука позволяют значительно сократить количество раковых клеток, так что эти продукты должны быть в рационе питания онкобольных и тех, кто хочет защититься от этого недуга.
Зеленый чай. Врачи советуют из всех напитков выбирать зеленый чай, потому что он богат катехинами - веществами, блокирующими размножение раковых клеток в организме. Онкобольным рекомендовано выпивать за день 3-4 чашки несладкого зеленого чая.
Оливковое масло. В этом масле содержится вещество "олеокантал", которое способно уничтожать раковые клетки в организме человека, поэтому медики настоятельно рекомендуют употреблять масло оливы по 1-2 ст. л в день.
Эти продукты для людей с онкологией под строгим запретом: алкоголь, газированные напитки, фаст-фуд, мясо, яйца, морепродукты, хлебобулочные (дрожжевые) и кондитерские изделия, соли и сахар, кофе, какао, полуфабрикаты, колбаса и сосиски, бульоны на мясе или рыбе, копчености и жаренные на подсолнечном масле продукты.
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