Медики подсказали, как правильно питаться онкобольным

Диета для людей с онкологическими заболеваниями очень похожа на вегетарианскую систему питания.Рак - это тяжелое заболевание, которое выводит из строя работу всех органов и систем организма человека. В первую очередь страдает орган, в котором поселились раковые клетки и выросла злокачественная опухоль, а во вторую - иммунная система, которая проделывает колоссальную работу каждый день, но устоять перед онкологией в большинстве случаев не может. Плюс ко всему, в процессе лечения онкобольной вынужден принимать массу лекарственных средств, подавляющих иммунные клетки. Поэтому одной из главных задач питания для человека, болеющего раком, является укрепление иммунитета.Онкологи рекомендуют перейти на вегетарианский тип питания и на время лечения рака забыть о продуктах животного происхождения. Это необходимо для того, чтобы организму было легче переваривать пищу и в него не попадали новые канцерогенные вещества из жирного мяса, которые усугубляют ситуацию еще больше.На какие продукты следует подналечь онкобольному?Овощи. Все виды капусты, кабачки, томаты, огурцы, морковь, зеленый горошек и другие овощные культуры необычайно полезны для всех людей, а для тех, у кого рак, особенно. В овощах содержатся хлорофилл, повышающий сопротивляемость организма человека против раковых клеток, а также много других веществ, улучшающих работу жизненно важных органов и способствующих производству новых иммунных клеток.Фрукты и ягоды. Онкобольным можно и нужно кушать дары природы как можно чаще, ведь в них содержатся витамины, укрепляющие иммунитет, и ценные минералы, необходимые организму для борьбы с раком. Кстати, фрукты и ягоды нередко называют продуктами, предупреждающими развитие онкологических заболеваний, поэтому их нужно есть всем и всегда.Лук и чеснок. Флавоноиды в составе ароматного чеснока и лука позволяют значительно сократить количество раковых клеток, так что эти продукты должны быть в рационе питания онкобольных и тех, кто хочет защититься от этого недуга.Зеленый чай. Врачи советуют из всех напитков выбирать зеленый чай, потому что он богат катехинами - веществами, блокирующими размножение раковых клеток в организме. Онкобольным рекомендовано выпивать за день 3-4 чашки несладкого зеленого чая.Оливковое масло. В этом масле содержится вещество "олеокантал", которое способно уничтожать раковые клетки в организме человека, поэтому медики настоятельно рекомендуют употреблять масло оливы по 1-2 ст. л в день.Эти продукты для людей с онкологией под строгим запретом: алкоголь, газированные напитки, фаст-фуд, мясо, яйца, морепродукты, хлебобулочные (дрожжевые) и кондитерские изделия, соли и сахар, кофе, какао, полуфабрикаты, колбаса и сосиски, бульоны на мясе или рыбе, копчености и жаренные на подсолнечном масле продукты.