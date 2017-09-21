Двухнедельный перерыв в диете позволяет потерять больше веса

Австралийские эксперты из Университета Тасмании считают, что перерывы в диетах, которые вынуждают людей исключать целые группы продуктов или значительно уменьшать потребление калорий, являются лучшим способом похудеть. Ученые утверждают, что двухнедельные перерывы в диете могут стать ключом к сокращению объема талии и снижению веса.Специалисты проанализировали реакцию организма на голод и влияние этой реакции на людей с ожирением. Как известно, организм сжигает меньше жира, как только человек снова начинает нормально питаться, что затрудняет достижение целей по снижению веса. Таким образом, исследователи рекомендуют делать перерывы в диете, чтобы способствовать увеличению потери веса, которая будет сохраняться после того, как диета закончится. По словам экспертов, диета с перерывами может помочь эффективно похудеть и сохранить вес в отличие от непрерывной диеты.Ученые изучили две группы участников, которые придерживались 16-недельной диеты, сократив потребление калорий на одну треть. Одна группа поддерживала диету непрерывно в течение 16 недель, в то время как другая группа соблюдала диету 2 недели, а затем делала двухнедельный перерыв. Полученные результаты показали, что люди, соблюдавшие прерывистую диету, не только потеряли больше веса, но и набрали меньше веса после завершения исследования. В частности, диета с перерывами помогла людям потерять на 7,8 кг больше.