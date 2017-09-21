Простое и доступное средство против отеков!
Лекарственные препараты из листьев березы оказывают умеренное мочегонное и отчасти желчегонное действие. Доказана также противовоспалительная активность листьев березы. Кроме того, они обладают антисептическими и противогрибковыми свойствами. Березовый сок разрушает мочевые камни, преимущественно фосфатного происхождения. Чага не оказывает специфического действия на раковую опухоль, однако отмечена некоторая задержка опухолевого процесса.
Настои и отвары березовых почек применяют как мочегонные, желчегонные и дезинфицирующие средства. Наиболее эффективны они при отеках сердечного происхождения. При функциональной недостаточности почек применять настои и отвары не рекомендуется, так как в них содержатся смолистые вещества, которые оказывают раздражающее действие на почечную ткань. Мочегонный эффект препаратов березы обусловлен флавоноидами.
Листья березы применяют в виде настоев, отваров и настоек как мочегонное и очищающее средство. При сердечной недостаточности под влиянием этих препаратов повышается мочеотделение, уменьшается одышка, улучшается самочувствие. При нефрозах и нефритах уменьшается содержание белка в моче. Применяется также при мочекислом диатезе и как общеукрепляющее средство. Мочегонное действие березового сока и его способность растворять камни используют в комплексной терапии при мочекаменной болезни.
Чага применяется в основном при гастритах и злокачественных опухолях, особенно когда не показаны лучевая терапия и хирургическое вмешательство.
Способы применения.
Настой листьев березы.
Заливают 2 чайные ложки нарезанных листьев 200 мл кипящей воды и настаивают в течение 30 минут. После охлаждения фильтруют через марлю, прибавляют на кончике чайной ложки гидрокарбонат натрия и пьют 3–4 раза в день с интервалом 3–4 часа.
Настойка березовых почек.
Готовят на 90 %-м спирте в соотношении сырья к спирту 1: 5. Назначают по 1 чайной или 1 столовой ложке на прием как мочегонное средство.
Отвар березовых почек.
Готовят из расчета 10 г на 200 мл воды, кипятят в течение 30 минут, охлаждают в течение 10 минут и процеживают через марлю; принимают по 1 столовой ложке 3–4 раза в день.
Настой березовых почек.
Заливают 10 г почек 200 мл горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на водяной бане 15 минут, охлаждают в течение 45 минут при комнатной температуре, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.
Приготовленный настой хранят в прохладном месте не более 2 суток. Принимают по 1/2–1/3 стакана 2–3 раза в день в теплом виде за 10–15 минут до еды как мочегонное средство при отеках сердечного происхождения.
Березовый сок.
Березовый сок применяют только свежий как общеукрепляющее средство.
Настой чаги.
Гриб обмывают водой, затем замачивают в кипяченой воде и настаивают 4–5 часов. Измельчают его на терке, а воду, в которой он замачивался, используют для настоя. Заливают 1 часть измельченного гриба 5 частями воды, оставшейся после замачивания и подогретой до температуры 50 °C. Настаивают в течение 48 часов, воду сливают, осадок отжимают через несколько слоев марли. Полученную жидкость разбавляют водой до первоначального объема. При опухолях назначают не менее 3 стаканов в течение суток дробными порциями.
Березовые почки доступны в аптечной сети – выпускаются в пачках и полиэтиленовых пакетах по 100 г. Хранят в сухом прохладном месте.
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