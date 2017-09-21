Простое и доступное средство против отеков!

В почках и листьях березы содержатся эфирное масло (состоит из бетуленовой кислоты и других соединений), смолы, флавоноиды, дубильные вещества, сапонины, каротин, аскорбиновая и никотиновая кислоты. В чаге находятся чаговая кислота, полисахариды, щавелевая кислота, стероидные, стериновые и другие соединения.Лекарственные препараты из листьев березы оказывают умеренное мочегонное и отчасти желчегонное действие. Доказана также противовоспалительная активность листьев березы. Кроме того, они обладают антисептическими и противогрибковыми свойствами. Березовый сок разрушает мочевые камни, преимущественно фосфатного происхождения. Чага не оказывает специфического действия на раковую опухоль, однако отмечена некоторая задержка опухолевого процесса.Настои и отвары березовых почек применяют как мочегонные, желчегонные и дезинфицирующие средства. Наиболее эффективны они при отеках сердечного происхождения. При функциональной недостаточности почек применять настои и отвары не рекомендуется, так как в них содержатся смолистые вещества, которые оказывают раздражающее действие на почечную ткань. Мочегонный эффект препаратов березы обусловлен флавоноидами.Листья березы применяют в виде настоев, отваров и настоек как мочегонное и очищающее средство. При сердечной недостаточности под влиянием этих препаратов повышается мочеотделение, уменьшается одышка, улучшается самочувствие. При нефрозах и нефритах уменьшается содержание белка в моче. Применяется также при мочекислом диатезе и как общеукрепляющее средство. Мочегонное действие березового сока и его способность растворять камни используют в комплексной терапии при мочекаменной болезни.Чага применяется в основном при гастритах и злокачественных опухолях, особенно когда не показаны лучевая терапия и хирургическое вмешательство.Способы применения.Настой листьев березы.Заливают 2 чайные ложки нарезанных листьев 200 мл кипящей воды и настаивают в течение 30 минут. После охлаждения фильтруют через марлю, прибавляют на кончике чайной ложки гидрокарбонат натрия и пьют 3–4 раза в день с интервалом 3–4 часа.Настойка березовых почек.Готовят на 90 %-м спирте в соотношении сырья к спирту 1: 5. Назначают по 1 чайной или 1 столовой ложке на прием как мочегонное средство.Отвар березовых почек.Готовят из расчета 10 г на 200 мл воды, кипятят в течение 30 минут, охлаждают в течение 10 минут и процеживают через марлю; принимают по 1 столовой ложке 3–4 раза в день.Настой березовых почек.Заливают 10 г почек 200 мл горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на водяной бане 15 минут, охлаждают в течение 45 минут при комнатной температуре, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.Приготовленный настой хранят в прохладном месте не более 2 суток. Принимают по 1/2–1/3 стакана 2–3 раза в день в теплом виде за 10–15 минут до еды как мочегонное средство при отеках сердечного происхождения.Березовый сок.Березовый сок применяют только свежий как общеукрепляющее средство.Настой чаги.Гриб обмывают водой, затем замачивают в кипяченой воде и настаивают 4–5 часов. Измельчают его на терке, а воду, в которой он замачивался, используют для настоя. Заливают 1 часть измельченного гриба 5 частями воды, оставшейся после замачивания и подогретой до температуры 50 °C. Настаивают в течение 48 часов, воду сливают, осадок отжимают через несколько слоев марли. Полученную жидкость разбавляют водой до первоначального объема. При опухолях назначают не менее 3 стаканов в течение суток дробными порциями.Березовые почки доступны в аптечной сети – выпускаются в пачках и полиэтиленовых пакетах по 100 г. Хранят в сухом прохладном месте.