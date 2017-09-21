Без уколов и таблеток: проверенные народные средства от бронхита

Вылечить бронхит теперь можно в домашних условиях.Бронхитом называется воспаление бронхов, вызванное острой респираторной инфекцией или гриппом. Неправильное или несвоевременное лечение ОРВИ и гриппа нередко приводит к осложнениям, одним из которых и является бронхит.Обычно, на полное выздоровление от бронхита и устранение его симптомов больному требуется около 10 дней. Но в народной медицине есть рецепты, которые поставят на ноги человека с бронхитом гораздо раньше.Конечно же, заниматься самолечением в домашних условиях крайне нежелательно. Лучше обратиться к врачу, который правильно, в отличие от простого человека, поставит диагноз и назначит лечение. А в качестве вспомогательных средств можно использовать народные методы лечения бронхита:1. Метод с подсолнечным маслом. Его нередко использовали еще наши прабабушки, когда лекарств и целебных инъекций не было. Вам понадобится махровое полотенце и полстакана нерафинированного масла, которое для начала нужно будет довести до кипения, а потом дать остыть. Когда мало станет теплым - потихоньку выливайте его на полотенце с той стороны, которая будет прикасаться к области грудной клетки. Закрепите полотенце на своем теле при помощи пищевой пленки, лягте и накройтесь одеялом. Через 20-30 минут снимите полотенце и постирайте его, а с себя смойте остатки масла и тепло оденьтесь. Наутро вы почувствуете, что дышать стало легче и кашель уже не такой резкий.2. Мед, лук и молоко. Это средство нужно принимать, как сироп от кашля, по чайной ложке каждый час в течение 1-2 дней. Измельчите крупную луковицу и высыпьте ее в кастрюльку, залейте стаканом молока и томите на медленном огне до тех пор, пока лук не станет мягким. Затем процедите луковое молоко, дайте немного ему остыть и добавьте 1 ч.л меда из расчета на 1 ст. молочного отвара.3. Мед, прополис и сливочное масло. Измельчите 10 г сухого прополиса при помощи терки, растопите 100 г сливочного масла и остудите его, затем все смешайте и добавьте 100 г меда. Принимать следующим образом - в полстакана кипяченой теплой воды добавить 1 ч.л средства, которое должно храниться в холодильнике, тщательно размешать и выпить. Повторить процедуру 2-3 раза в день.К лечению любого заболевания следует подходить комплексно и использовать все доступные методы, которые могут облегчить и улучшить самочувствие человека. Поэтому надеяться на то, что поможет только народная медицина, неправильно.