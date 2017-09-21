Склонность к случайным связям можно установить по внешности?

Ученые из Университета Ниписсинга в Канаде определили внешность людей, которые являются сексуально активными и склонны к случайным связям. Оказалось, что короткое и широкое лицо является признаком человека, который с наибольшей вероятностью окажется неверным. Статья специалистов опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior.Психологи провели два исследования. В первом приняли участие 145 студентов, которые имели романтические отношения. Среди них провели анкетирование, в ходе которого они указали особенности своего поведения в общении с другими людьми и сексуального поведения. По фотографиям добровольцев специалисты определили FWHR — показатель соотношения ширины и высоты лица. Второе исследование, в котором участвовали 314 человек, было расширенной версией первого, и ученые оценили степень неверности добровольцев.По словам специалистов, связь между пропорциями лица и сексуальным поведением обусловлена уровнем гормона тестостерона во время полового созревания. Согласно результатам исследования, FWHR может служить показателем сексуальной активности как мужчин, так и женщин. Люди с квадратными и широкими лицами, таким образом, могут быть неверными своим партнерам.