Ученые нашли способ избавиться от «плохого» жира

Американские ученые открыли особый фермент, который мешает жировым клеткам сжигать лишние калории, и научились блокировать его действие, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.«Наша главная цель — найти или создать методы, позволяющие лечить или предотвращать развитие ожирения. Наши эксперименты показывают, что мы можем этого достичь, воздействуя на особый белок в белых жировых клетках и заставляя их превращаться в бурый жир, помогающий организму бороться с лишним весом», — заявил Ирфан Лодхи (Irfan Lodhi) из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).В последние годы ученые ищут способы избавиться от ожирения не только при помощи диеты, но и различных гормонов и сигнальных молекул, заставляющих тело самостоятельно сжигать лишние калории. Как показали эксперименты на мышах, этого можно добиться, заставив часть обычных жировых клеток превратиться в так называемый бурый жир.Бурый жир встречается в основном в тканях младенцев и детенышей и используется для быстрого сжигания калорий и обогрева тела. По мере роста бурый жир исчезает. В организме взрослых особей преобладает белый жир, играющий роль склада питательных веществ.Недавно биологи обнаружили, что некоторые вещества, такие как капсаицин, главное жгучее вещество перца, а также некоторые гормоны могут обращать этот процесс вспять, однако их медицинское применение осложняется тем, что эта процедура влияет на все тело человека, а это крайне опасно для здоровья.Лодхи и его коллеги нашли новый и потенциально более безопасный способ подобной трансформации, наблюдая за тем, как менялась работа клеток жировой ткани мыши, живущей в теплых и холодных клетках. Эти эксперименты помогли ученым найти фермент PexRAP, присутствовавший в большом количестве в белом жире и почти полностью отсутствовавший в бурых жировых клетках.«Молекулы PexRAP, как правило, почти отсутствуют в клетках бурого жира в теле мышей. Когда мы поместили их в холодную среду, то концентрация этого белка снизилась и в белых жировых клетках, в результате чего те начали вести себя подобно бурому жиру. Холод, в свою очередь, заставляет бурый жир сжигать энергию и обогревать тело», — объясняет ученый.Руководствуясь этой идеей, ученые заблокировали работу генов, отвечавших за производство PexRAP, в жировых клетках нескольких мышей. В результате этого фактически все их запасы жира начали не накапливать, а сжигать калории, благодаря чему такие грызуны обладали заметно меньшей массой по сравнению с сородичами и имели примерно в два раза меньше жира, чем мыши из контрольной группы.Как работает этот фермент? Как показали опыты ученых, он может проникать в ядро клетки и взаимодействовать там с другими белками, подавляя работу цепочек генов, связанных с обогревом тела при низких температурах. В результате этого энергия, поступающая в жировые клетки, не сжигается, а запасается.Дальнейшие опыты с PexRAP показали, что полная блокировка его работы не является полностью безопасной для организма животных и может привести к перегреву тела или появлению лихорадки, если температура окружающей среды достаточно высока.В ближайшее время Лодхи и его коллеги попытаются понять, как этого можно избежать, и успешное решение этой проблемы откроет путь для борьбы с эпидемией ожирения, поразившей человечество в последние годы.