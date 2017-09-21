8 полезных продуктов, которые мы до сих пор ели неправильно
Брокколи
Для того чтобы получить максимальную пользу от этого продукта, важно подвергать его минимальной термической обработке. Чем дольше вы варите, тушите или запекаете брокколи, тем меньше полезных свойств остается. Этот вид капусты лучше всего готовить на пару или добавлять в сыром виде в салат.
Спаржа
Как и в случае с брокколи, спаржа нуждается лишь в легкой термической обработке. Только так можно сохранить все полезные вещества, входящие в ее состав. Быстро обжаривайте стебли на горячей сковороде или пользуйтесь пароваркой. Кстати, воду из пароварки не выливайте, а используйте в качестве бульона при приготовлении супов или соусом, ведь в ней остается достаточно много витаминов и минералов.
Чеснок
Опытные повара знают, что мелко нарубленный или раздавленный чеснок лучше оставить на 5–10 минут, прежде чем добавлять в блюдо. Так все полезные свойства этого ценного для здоровья продукта успеют полностью раскрыться, а вкус станет более пикантным и насыщенным.
Помидоры
В отличие от многих других продуктов, помидоры лучше всего есть не в сыром виде, а предварительно приготовить их на гриле, запечь или слегка обжарить. Дело в том, что этот продукт богат ликопином — элементом, помогающим предотвратить многие, в том числе и онкологические заболевания. Максимальная концентрация ликопина в помидорах достигается при температуре около 90°С.
Клубника
Купив свежую сезонную клубнику, не спешите ее сразу мыть и отрывать плодоножку. Дело в том, что витамин С, которым так богата эта ягода, чувствителен к кислороду и свету, и чем дольше клубника пролежит уже обработанной и разрезанной, тем меньше витамина в ней останется. Лучше мыть небольшую порцию и сразу же ее съедать.
Йогурт
Открыв баночку натурального йогурта, можно увидеть на поверхности сыворотку. Никогда ее не сливайте, как многие это делают, ведь именно в ней содержится максимальное количество белка, кальция, витамина В12 и других полезных элементов. Просто размешайте йогурт ложкой, чтобы его текстура стала однородной.
Черный чай
Этот напиток бодрит не хуже кофе и содержит большое количество антиоксидантов. Если вы привыкли пить черный чай с молоком, то мы советуем отказаться от этой привычки. Дело в том, что при контакте с молочным белком часть антиоксидантов перестает усваиваться организмов, а значит, польза этого напитка уменьшается.
Семена льна
В последнее время появляется все больше информации о ценности семян льна и их положительном влиянии на наше здоровье. Для того чтобы они полностью усваивались организмом, нужно употреблять их в пищу в перемолотом виде. В противном случае никакой особой пользы вы не получите.
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