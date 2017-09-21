8 полезных продуктов, которые мы до сих пор ели неправильно

Обычно мы едим те или иные продукты, так как нас приучили это делать в детстве и, становясь взрослыми, оставляем эти привычки, потому что нам так удобнее. Но действительно ли это правильно и готовя еду так, как нас учили мама и бабушка мы сохраняем в ней все полезные вещества и витамины? Только представьте, сколько всего полезного мы упускаем, всего лишь неправильно готовя или храня продукты. Мы подготовили для вас несколько секретов, которые помогут сохранить в продуктах всё то, чем их наделила природа.БрокколиДля того чтобы получить максимальную пользу от этого продукта, важно подвергать его минимальной термической обработке. Чем дольше вы варите, тушите или запекаете брокколи, тем меньше полезных свойств остается. Этот вид капусты лучше всего готовить на пару или добавлять в сыром виде в салат.СпаржаКак и в случае с брокколи, спаржа нуждается лишь в легкой термической обработке. Только так можно сохранить все полезные вещества, входящие в ее состав. Быстро обжаривайте стебли на горячей сковороде или пользуйтесь пароваркой. Кстати, воду из пароварки не выливайте, а используйте в качестве бульона при приготовлении супов или соусом, ведь в ней остается достаточно много витаминов и минералов.ЧеснокОпытные повара знают, что мелко нарубленный или раздавленный чеснок лучше оставить на 5–10 минут, прежде чем добавлять в блюдо. Так все полезные свойства этого ценного для здоровья продукта успеют полностью раскрыться, а вкус станет более пикантным и насыщенным.ПомидорыВ отличие от многих других продуктов, помидоры лучше всего есть не в сыром виде, а предварительно приготовить их на гриле, запечь или слегка обжарить. Дело в том, что этот продукт богат ликопином — элементом, помогающим предотвратить многие, в том числе и онкологические заболевания. Максимальная концентрация ликопина в помидорах достигается при температуре около 90°С.КлубникаКупив свежую сезонную клубнику, не спешите ее сразу мыть и отрывать плодоножку. Дело в том, что витамин С, которым так богата эта ягода, чувствителен к кислороду и свету, и чем дольше клубника пролежит уже обработанной и разрезанной, тем меньше витамина в ней останется. Лучше мыть небольшую порцию и сразу же ее съедать.ЙогуртОткрыв баночку натурального йогурта, можно увидеть на поверхности сыворотку. Никогда ее не сливайте, как многие это делают, ведь именно в ней содержится максимальное количество белка, кальция, витамина В12 и других полезных элементов. Просто размешайте йогурт ложкой, чтобы его текстура стала однородной.Черный чайЭтот напиток бодрит не хуже кофе и содержит большое количество антиоксидантов. Если вы привыкли пить черный чай с молоком, то мы советуем отказаться от этой привычки. Дело в том, что при контакте с молочным белком часть антиоксидантов перестает усваиваться организмов, а значит, польза этого напитка уменьшается.Семена льнаВ последнее время появляется все больше информации о ценности семян льна и их положительном влиянии на наше здоровье. Для того чтобы они полностью усваивались организмом, нужно употреблять их в пищу в перемолотом виде. В противном случае никакой особой пользы вы не получите.