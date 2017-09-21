Анестетики могут навредить младенцу

Ученые из Нью-Йорка пришли к выводу, что использование анестетиков при лечении младенцев может повредить их память в будущем. Исследование проводились на новорожденных обезьянах.Ученые подвергли 10 новорожденных обезьян воздействию широко используемого анестетика в течение четырех часов, то есть средней продолжительности времени при проведении операции у людей.Животные получали анестезию в течение первой недели жизни, затем через две и четыре недели.В ходе эксперимента ученые установили, что у обезьян, которые подвергались анестезии, наблюдались ухудшения памяти в возрасте от 6 до 12 месяцев, и значительная потеря после того, как им исполнялся год.Хотя исследование не объясняет, почему обезболивающие препараты влияют на память, предыдущие работы демонстрируют, что такие средства воздействуют на рецепторы памяти в мозге, которые остаются активированными даже после того, как лечение закончилось. В результате это приводит к ухудшению памяти.