Скорость старения можно определить по числу родинок

Количество родинок на теле человека может оказаться хорошим индикатором скорости процессов старения организма, полагают британские ученые. По их данным, число родинок пропорционально длине теломеров – концевых фрагментов хромосом, которые сокращаются с каждым делением клетки.В исследовании, проведенном специалистами Королевского колледжа Лондона, приняли участие 900 пар близнецов. Ученые подчитали родинки на теле участников, и, кроме того, измерили длину теломеров хромосом в их клетках.Теломеры – концевые фрагменты хромосом, не несущие наследственной информации. Их основной функцией является защита клеточной ДНК от деформаций и повреждений. Длина теломер была признана основным индикатором старения организма после того как было доказано, что эти участки хромосом сокращаются с каждым делением клетки.В среднем на теле взрослого человека можно найти от 30 до 100 родинок, однако в некоторых случаях их может быть более 400. Исследователям удалось обнаружить статистически значимую корреляцию по длине теломеров между участниками с менее чем 25 родинками и теми, у кого их было более 100. В последней группе теломеры были значительно длинней, и это означало, что клетки этих людей «моложе» приблизительно на 6-7 лет.Выводы ученых весьма неожиданны, поскольку до последнего времени главной особенностью людей с избытком родинок на теле считалась повышенная склонность к раку кожи - меланоме. По словам ведущего автора исследования доктора Вероник Батай (Veronique Bataille), незначительный риск злокачественных новообразований, связанный с большим количеством родинок, с лихвой компенсируется меньшей склонностью к возрастным заболеваниям - болезням сердца, остеопорозу и т.д. Впрочем, признает Батай, все эти предположения должны быть подтверждены дополнительными исследованиями.