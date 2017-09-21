Что такое адаптогены и как они помогают бороться со стрессом?

Адаптогены — это биологически активные вещества искусственного и растительного происхождения (чаще всего травы и грибы), которые обладают тонизирующим действием на организм и повышают его выносливость. В широком смысле адаптогены — это средства, которые увеличивают адаптационные возможности человека. Когда вы жалуетесь на постоянные простуды и усталость, а ваши друзья советуют вам попить «каких-нибудь трав», это они как раз и говорят про адаптогены, сами того, возможно, не зная.Адаптогены повышают иммунитет, ускоряют метаболизм, обладают антиоксидантным эффектом, помогают легче адаптироваться к жаре, холоду, голоду, инфекциям, психоэмоциональному стрессу, полезны при повышенных физических и умственных нагрузках. В общем, это дополнительные войска по усилению внешней обороны организма — они охраняют ваше спокойствие, позволяя не реагировать на стресс и другие вредные воздействия.Конечно, не стоит воспринимать адаптогены как волшебную таблетку и панацею от всех болезней. Это все-таки профилактические средства, действуют они при длительном системном приеме и не отменяют общий здоровый режим: правильное питание, сон, тренировки. Но и постоянно принимать их тоже не следует, это ведет к привыканию и отмене действия вещества на организм. И, как любые биодобавки и лекарства, адаптогены лучше не принимать без предварительной консультации с врачом. Беременность, повышенное давление и другие индивидуальные особенности организма могут быть противопоказаниями для приема конкретного вещества.Как вы поймете, что адаптоген действует? Утром вам станет легче вставать, к вечеру вы не будете клевать носом, перестанете жаловаться на постоянную усталость и хватать мелкие простуды. Настроение в целом улучшится, а на спорт вы будете идти бодрой походкой, а не с мыслями развернуться и уехать лежать домой. Чтобы легче было разобраться во всем многообразии адаптогенов и выбрать нужный именно вам, мы составили список самых интересных в алфавитном порядке.I. АСТРАГАЛЭто растение семейства бобовых (фасоль или бобы), которое долгие годы применялось как адаптоген в традиционной китайской медицине. Астрагал укрепляет иммунитет, а также защищает и улучшает здоровье кожи, метаболизм, пищеварение, дает заряд энергии. Используется при лечении гипертонии и почечных болезней. Говорят, астрагалом лечился от атеросклероза Сталин, испытав лекарство сначала на пациентах кремлевской больницы.II. АШВАГАНДХАОдна из самых популярных аюрведических трав. Она поддерживает гормональный и эмоциональный баланс, улучшает работу мозга. Растение помогает снять стресс и улучшает самочувствие. Его можно использовать как тонизирующее средство, чтобы расслабиться после тяжелого дня. Или применять после перемены климата, при резкой смене погоды, после тяжелых физических перегрузок.III. АШИТАБАЭто растение является представителем семейства анжелик (Angelica keiskei). Растет ашитаба в Японии и часто продается по названием «японский чай ашитаба». Листья ашитабы могут заново вырасти в течение 24 часов после сбора урожая. Не удивительно, что растение с такой быстрой восстановительной способностью обладает целебными свойствами. Оно богато антиоксидантами (в частности, халконом — один из видов флавоноидов), витаминами B6, B12 и гормоном роста нервных клеток. Этот мощный адаптоген заживляет раны, улучшает пищеварение, концентрацию и память. По бодрящему эффекту травяной отвар ашитаба заменит утренний кофе.IV. ЯГОДЫ ГОДЖИТакже известны как дереза обыкновенная. Ягоды годжи содержат много питательных веществ и витаминов, их употребляли в пищу монахи в Гималаях. Благодаря витамину C и восьми аминокислотам в составе из ягод получается очень полезный сок.V. ГОРЕЦ МНОГОЦВЕТКОВЫЙ (ХЕ-ШОУ-ВУ, ИЛИ ФО-ТИ)На протяжении веков его использовали как антивозрастное и кроветворное средство, употребляли в пищу. В китайской медицине ценится за улучшение циркуляции крови, повышение выносливости и как афродизиак. Горец вместе с ягодами годжи являются основой цзин, или «силами жизни», тонизирующими средствами китайской фитотерапии.VI. ЖЕНЬШЕНЬЦенится за улучшение иммунитета, на протяжении веков использовался в Азии и Северной Америке для улучшения памяти и концентрации. Существует одиннадцать видов женьшеня, все из которых принадлежат семейству аралиевых (panax), что переводится с греческого как «все заживет». Американский вид созревает шесть лет перед применением, но ради его полезных свойств можно и подождать.VII. КОРДИЦЕПСЭтот гриб-паразит растет на спинке гусениц и собирается в горных регионах Непала, Тибета и Китая. До недавнего времени на него не обращали внимания. Позже выяснилось, что этот сильнодействующий грибок замедляет старение, снимает усталость, повышает либидо и улучшает состояние сердечнососудистой системы. Заваренное в теплой воде или чае, это тонизирующее средство заряжает энергией, а также повышает репродуктивные способности.VIII. КОРА ЭВКОММИИИзвестная трава в китайской медицине. Она полезна спортсменам и пожилым людям, поскольку придает энергию и укрепляет кости, сухожилия и связки. Она улучшает работу печени, почек и эффективно поддерживает целостность костной системы. Кора эвкоммии добывается с маленьких деревьев в Китае, которые известны как китайское резиновое дерево. Кора этих деревьев веками использовалась для приготовления чая из-за стабилизирующего эффекта.IX. ЛИКОРИС, ИЛИ СОЛОДКАИзвестна как сладкая приправа. Этот китайский целебный корень часто используется в настойках и тонизирующих средствах как синергист, усиливая действие других трав. При отдельном применении помогает в работе надпочечной железы и борьбе с синдромом «дырявого» кишечника.X. МАКАЭтот приятный на вкус (похож на ваниль) корень известен за способность восстанавливать гормональный баланс. Он богат питательными веществами и содержит больше кальция, чем молоко, плюс белки, клетчатку и магний. Обычно используется для увеличения репродуктивной функции и лечения симптомов менопаузы. Эта целебная трава собирается в Андах уже более 3000 лет.XI. МОРИНГАИсточник питательных веществ, морингу, называют «чудо-листьями». Она стабилизирует кровеносное давление, устраняет тревогу и улучшает пищеварение. Содержит витамины B, C, D и E, магний, белки и другие питательные вещества и аминокислоты. Применение моринги — легкий способ быстро получить большое количество питательных веществ.XII. МУКУНА ЖГУЧАЯЭто латинское название этой ползучей лианы, которая растет на всей территории Индии. Мукуна содержит предшественник допамина, который называется L-допа. Поэтому она улучшает настроение и борется с дистрессом. L-допа является аминокислотой, которая превращается в допамин, нейротрансмиттер, регулирующий центр удовольствия мозга. Повышенное количество допамина может улучшить качество сна и общее самочувствие.XIII. ОБЛЕПИХАЭта ягода — омега-7 в чистом виде. Облепиха впервые обрела популярность в Древней Греции. С ее помощью восстанавливали лошадей, которые пострадали в битвах. Ягоды вручную собирают с дикорастущих деревьев в Гималаях. Они укрепляют здоровье сердца, улучшают работу пищеварительного тракта, тон и текстуру кожи.XIV. ПЫЛЬЦА СОСНЫСодержит 22 аминокислоты, 8 из которых особенно полезны. Пыльца сосны является идеальной биодоступной пищей для головного мозга. При длительном применении она оказывает гормональную поддержку, повышает иммунитет и улучшает все функции организма. Это также афродизиак. Она собирается из мелких частиц пыльцы на мужских видах сосновых шишок. Если пыльцу не собирают, то ее ветром сдувает с деревьев, и она становится естественной частью экосистемы, попадая на продукты питания и усиливая весной репродуктивное поведение диких животных.XV. ГРИБ РЕЙШИОн ценится за способность стабилизировать организм, помогая ему преодолевать проблемы со здоровьем и улучшая способность противостоять стрессу и достигать спокойствия. Его основной компонент — ганодерическая кислота. Она уменьшает аллергические симптомы, препятствуя выбросу гистамина, а также улучшает работу печени и повышает потребление организмом кислорода. Из-за кислоты гриб имеет горьковатый привкус.XVI. РОДИОЛАТрадиционная даосская трава. Родиола пробуждает разум. Это многолетнее цветковое растение улучшает способность мозга усваивать кислород, что приводит к повышению ясности ума, изобретательности и выносливости. Иногда ее называют «арктический корень». Родиолу упоминал греческий врач Диоскорид еще в I веке нашей эры.XVII. ТУЛАСИ, ИЛИ БАЗИЛИК СВЯЩЕННЫЙБазилик священный был известен еще в 1500 году до нашей эры, его нередко высаживали вокруг индуистских храмов. А название туласи означает «несравненный». Этот высокоэффективный адаптоген часто используют наружно при таких заболеваниях кожи, как угревая сыпь и лишай. При внутреннем применении листья, отвар и зерна помогут при воспалениях и отеках.XVIII. ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯСогласно легенде, один китайский травник принимал ее и прожил более 200 лет. Центеллу часто называют «фонтаном жизни». Ее листья тысячелетиями использовали для заживления ран. При приеме внутрь она лечит инфекционные заболевания органов дыхания и поддерживает ясность ума. В некоторых областях в Гималаях йоги используют ее для медитации.IXX. ЧАГАКороль лекарственных грибов. Чага состоит более чем из 215 фитонутриентов и бета-глюканов. Он питает организм, стимулирует иммунную систему и борется с воспалениями. Этот целебный царь-гриб использовали многие века не только в России, но и в странах Азии. Высокий уровень витаминов группы B, содержание флавоноидов, ферментов, минеральных веществ, фенолов и антиоксидантов делают гриб одним из самых богатых питательными веществами адаптогенов.XX. ШИЗАНДРА, ИЛИ ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙЭта суперъягода работает по всем фронтам. В древности ее использовали в Китае для поддержания красоты и работы мозга. Этот афродизиак питает внутренние органы, в результате чего волосы становятся блестящими, а кожа сияет. Шизандра улучшает функцию печени, стимулирует выработку энзимов, которые ускоряют биохимические реакции и обновление клеток.XXI. ШИИТАКЕЕще один популярный в мире гриб. Он широко известен, но мало кто знает о его противогрибковых, противовирусных и антибактериальных свойствах. Грибы шиитаке можно легко найти в продуктовом магазине или в блюде в вашем любимом ресторане. В кулинарии его используют благодаря текстуре и мясному привкусу. В медицине его ценят как действенное противовоспалительное средство. Ко всему прочему грибы богаты витамином B и содержат восемь полезных аминокислот.XXII. ШИЛАДЖИТ (МУМИЕ)Средство, часто используемое в аюрведической медицине. По виду мумие напоминает наросты смолы, встречается оно только в горах, в глубоких скальных трещинах. Одним из главных веществ, обнаруженных в мумие, является фульвовая кислота, которая делает его невероятно мощным средством для улучшения работы кишечника, гормонального баланса и сохранения тонуса кожи. Заживляющее действие мумие подробно описывается в трудах Аристотеля: для проверки качества мумие он проводил опыты с печенью свежезаколотого барана: мумие, размешанное в масляно-уксусной смеси, наносилось на разрезанные куски печени, которые должны были сразу прочно слипнуться.XXIII. ЭЛЕУТЕРОКОККОдно из самых значимых растений в китайской фитотерапии. В 1960-е его привезли на Запад российские ученые и использовали для улучшения работоспособности при дайвинге или восхождении в горы. Эта лесная трава воздействует на нервную систему, стимулируя обмен веществ, ускоряя кровообращение и уменьшая время восстановления и уровень стресса.