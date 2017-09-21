Ученые: Любовь действительно слепа

Любовь слепа - к такому выводу пришла группа ученых из Центра геномной регуляции Барселоны. Исследования показали, что влюбленный человек не может адекватно оценивать предмет своей страсти. Он видит только достоинства своей второй половины и совершенно не замечает ее недостатки.Данное заключение в одинаковой степени относится к романтической и материнской любви. В обоих случаях чувство, испытываемое индивидуумом, активизирует одни и те же области головного мозга. Курьез состоит в том, что параллельно с этим процессом происходит «отключение» зоны мозга, отвечающей за суждение и персональную оценку.«Когда мы влюбляемся, мы теряем способность критиковать своего партнера. Можно обоснованно говорить, что любовь слепа», - рассказала исследователь нейробиолог Мара Диерссон.Также группа ученых пришла к выводу, что любовь - это явление химического свойства. Настоящая влюбленность проявляется в таких схожих процессах, как физическое влечение, сексуальный аппетит и длительная привязанность. Они вызывают внутри человека целый комплекс химических изменений, ответственных, например, за привлекательность или неодолимое желание.