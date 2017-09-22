Питание для здоровья печени

Известно, что пища дает главную энергию для активной жизнедеятельности человека. Но чем бы мы ни питались, все употребляемые нами продукты непременно проходят специальную обработку в печени. Иными словами, венозная кровь вместе с расщепленной пищей направляется прежде всего в печень, чтобы получить все необходимые вещества. Печень не только обеспечивает переваривание жиров в кишечнике, направляя туда желчь, но и может накапливать запасы жира в своих дольках. А затем, когда необходимо, она превращает жир в углеводы, глюкозу и пр. Здесь же образуется жироподобное вещество – холестерин, играющий важную роль в образовании желчных кислот, ряда гормонов, в регулировании проницаемости клеток и в других процессах.Особенно важно участие печени в усвоении углеводов, которые содержатся главным образом в продуктах растительного происхождения. Организм постоянно нуждается в глюкозе, которая, как известно, образуется в результате распада углеводов в кишечнике. Количество глюкозы в крови, омывающей все клетки нашего тела, составляет около 0,07–0,10 %. Существенное отклонение от этой нормы может вызвать болезненные изменения в организме.Печень постоянно регулирует стабильность состава глюкозы в кровотоке. Когда из кишечника поступает слишком много глюкозы, печень преобразует ее в нерастворимое соединение – гликоген – и откладывает его про запас в своих дольках. В случае же повышенной потребности организма в сахаре, например во время усиленной мозговой или мышечной работы, а также при голодании, гликоген снова превращается в глюкозу и поступает в кровь.Печень может синтезировать гликоген даже из молочной кислоты – вредного продукта, образующегося в скелетных мышцах в процессе их работы.Кроме того, печень способна задерживать в себе излишнюю воду и не допускать разжижения крови. Печень может, наконец, хранить запасы минеральных солей и витаминов, а два из них – витамины A и B – даже вырабатывать. Если в организм попадает какой-либо яд или болезнетворные микробы, то с ними в первую очередь начинают вести борьбу так называемые звездчатые клетки печени.Исходя из сказанного, можно отметить такие основные функции печени.• Участие в пищеварении – образование и выделение желчи. Желчь участвует в кишечном пищеварении, способствует нейтрализации кислой кашицы, поступающей из желудка, расщепляет жиры и способствует их всасыванию, оказывает возбуждающее действие на перистальтику толстого кишечника.• Защитная функция. Печень борется с ядовитыми веществами, микробами, бактериями и вирусами, которые поступают с кровью и лимфой. Также в печени расщепляются химические вещества, в том числе лекарственные препараты.• Участие в обмене веществ. Все питательные вещества, всасывающиеся в кровь из пищеварительного тракта (продукты переваривания углеводов, белков и жиров, минералы и витамины), проходят через печень и в ней перерабатываются. При этом часть аминокислот (фрагментов белков) и часть жиров превращаются в углеводы. В печени синтезируются белки плазмы крови – глобулины и альбумины, а также протекают реакции превращения аминокислот. Кроме того, в печени синтезируются кетоновые тела (продукты метаболизма жирных кислот) и холестерин.Таким образом, можно без преувеличения сказать, что печень – это своеобразная кладовая питательных веществ организма, а также своеобразная «фабрика», располагающаяся между двумя системами – пищеварения и кровообращения. Нарушение работы этого сложного механизма является причиной многочисленных заболеваний пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы, особенно сердца. Это означает, что печень самым тесным образом связана с системами пищеварения и кровообращения. При этом важно соблюдать соотношение белков, жиров и углеводов.Так, например, при усиленном введении с пищей белковуменьшается количество животного крахмала – гликогена; то же самое происходит при избытке жира. А гликоген, как известно, важен для нормального функционирования клеток.Какая диета рекомендуется человеку, страдающему болезнями печени? Преимущественно углеводистая, молочно-растительная, с нормальным содержанием белка и ограничением жира. Печень – хранилище не только углеводов (гликогена), но и белков. Если с продуктами питания вводить повышенное количество белка, его больше остается в печени. Во время работы, активных движений печень усиленно отдает свои белки, они легко растрачиваются и при гепатитах.Прием пищи должен быть частым и регулярным, 4–5 раз в день, что обеспечивает лучшее переваривание и усвоение пищи, стимулирует отток желчи, улучшает моторику кишечника.Блюда желательно готовить на пару, запекать, тушить, возможно приготовление на гриле без добавления масла.Пища должна быть хорошо измельченной – рубленой или протертой.Необходимо исключить голодание, прием холодных блюд и напитков.Не следует злоупотреблять продуктами, раздражающими слизистую оболочку желудка и кишечника. К таким продуктам относятся приправы, пряности, копчености, острые блюда, овощи с большим содержанием эфирных масел (редис, редька, лук, чеснок, хрен), алкоголь.Не рекомендуются жирные сорта мяса и рыбы, а также мозги, печень, сало, бараний жир как трудно перевариваемые и богатые холестерином.Полезными для печени считаются десертные фрукты: бананы, курага, сливы и чернослив, светлый и темный изюм, инжир.Чтобы поддерживать печень в тонусе, желательно есть как можно больше овощных горячих супов, а также протертых пюреобразных супчиков, нежирных овощных рагу. Полезны для печени свежие овощные салаты, а также салаты из отварных овощей – винегреты и прочие. При этом важно, чтобы салат был заправлен растительным маслом холодного отжима. Самыми полезными маслами считаются оливковое, горчичное, амарантовое.Очень полезна рыбная диета, особенно с употреблением таких видов рыб, как тресковые, форель, карп, хек.Из мясных блюд допускаются нежирная молодая телятина, индюшатина, белое мясо курицы. Важно не добавлять лишний жир, отваривать мясо или готовить на пару. Рекомендуется чаще готовить из мяса такие легкоусвояемые блюда, как, например, паровые котлеты.Полезными продуктами для печени являются молочные и кисломолочные – кефир, йогурт, айран, нежирный творог, простокваша.Особенно полезен творог (200–300 г в день). Кроме полноценного белка, участвующего в восстановлении печеночной ткани, в нем содержатся липотропные вещества, препятствующие отложению жира в печени.Примерный химический состав суточного рациона: 100–120 г белков (из них не менее 50 % животных), 80–90 г жиров (в том числе растительных до 40 %), до 450 г углеводов (из них сахара не более 70 г).Калорийность диеты не должна превышать 3200–3500 ккал.Для приготовления пищи можно использовать не более 10 г соли в сутки, при отеках снизить ее количество до 4–5 г или исключить совсем.Рекомендуемое количество жидкости – 1,5–2 л в сутки.Перечень продуктов, разрешенных к употреблению людям, страдающим заболеваниями печени, довольно широк. Ниже перечислены основные из них:• хлеб и хлебобулочные изделия: пшеничный хлеб подсушенный или вчерашней выпечки, ржаной из муки грубого помола; выпечка из несдобного теста; сухое печенье;• супы: овощные, вегетарианские, из макаронных изделий и круп (овсяная, перловая, рисовая, манная), молочные, фруктовые; муку и овощи для заправки не поджаривают, а подсушивают;• мясо и птица: нежирное или обезжиренное, включая говядину, молодую нежирную баранину, мясную свинину, кролика, индейку, курицу (без кожи) – в отварном виде или приготовленные на пару, куском или рубленые; колбасы – диетические, докторская, сосиски молочные;• нежирная рыба: треска, судак, сазан, навага, щука, окунь – отварные, приготовленные на пару или запеченные после отваривания; заливная рыба;• молочные продукты: молоко, кефир, простокваша, полужирный и нежирный творог и блюда из него (запеканки, ленивые вареники, пудинги и др.); неострый, нежирный сыр;• яйца: запеченные белковые омлеты из 2 яиц, желтки до 1 в день, при переносимости 1 яйцо всмятку;• крупы: полужидкие и полувязкие каши из овсяной, гречневой, манной крупы, рис на воде пополам с молоком; отварные макаронные изделия, пудинги, запеканки;• овощи: свежие в сыром виде – морковь, зелень, капуста, огурцы, помидоры; в отварном виде – картофель, морковь, кабачки, цветная капуста, свекла, тыква; лук – только отварной;• фрукты и ягоды: спелые, мягкие, некислые – протертые, сырые, запеченные, в виде муссов, желе, подлив; курага, чернослив, изюм (без косточек);• сладости: мед, варенье, пастила, мармелад;• закуски, соусы и приправы: салаты из свежих овощей с растительным маслом, фруктовые салаты, винегреты, икра кабачковая, заливная рыба (после отваривания), вымоченная нежирная сельдь; сметанные, молочные, овощные соусы, сладкие фруктовые подливы (муку не пассеровать); можно также использовать укроп, петрушку, ванилин, корицу;• напитки: зеленый и черный чай, слабый кофе с молоком, фруктовые, ягодные и овощные соки, отвары шиповника и пшеничных отрубей;• жиры: сливочное масло в натуральном виде и в блюдах, рафинированные растительные масла.Однако, к сожалению, при заболеваниях печени не менее широк и перечень крайне вредных продуктов, употребление которых следует максимально ограничивать. К ним относятся перечисленные ниже:• хлеб и хлебобулочные изделия: свежий пшеничный и ржаной хлеб, сдоба, слоеное тесто, жареные и свежие печеные пирожки, блины, пицца, песочное сладкое печенье;• супы – на мясном и рыбном бульоне, отваре грибов, окрошки, супы из бобовых, кислые и жирные щи;• мясо и птица: жирные сорта мяса, гусь, утка, жирные колбасы, копчености, мясные консервы, печень, почки, мозги; жареное мясо;• рыба – жирная, жареная, тушеная, копченая, консервированная или соленая; икра, морепродукты;• молочные продукты: острые сыры, сливки, молоко и кисломолочные продукты высокой жирности;• яйца – сырые и сваренные вкрутую, жареная яичница;• овощи: шпинат, щавель, редис, редька, репа, зеленый лук, чеснок, грибы; бобовые; квашеные и соленые овощи; маринады;• фрукты и сладости: кислые, неспелые фрукты и ягоды; орехи, мороженое, шоколад, какао, пирожные, кремовые и др. кондитерские изделия;• закуски: консервы, копчености, грибы, икра; острые и жирные закуски;• острые приправы: хрен, горчица, перец, уксус; майонез;• напитки: черный кофе, какао, газированные напитки, виноградный сок, холодные напитки, алкоголь;• жиры: сало свиное, говяжье, баранье; кулинарные жиры.