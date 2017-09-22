8 признаков сбоя работы почек

Почки — органы, отвечающие за очищение крови от отходов, появляющихся в результате жизнедеятельности человеческого организма. Последние выводятся из тела человека вместе с мочой.По размеру почки напоминают человеческий кулак. В сутки через эти органы проходит 190 литров крови, в результате чего из тела человека выводится до двух литров воды.Также почки играют важную роль в регулировании артериального давления и вырабатывают гормоны, необходимые для жизни человека. Таким образом, можно смело утверждать, что без здоровых почек невозможно иметь хорошее самочувствие.К сожалению, как и в случае с другими органами, избыток токсинов может нарушать работу наших почек и приводить к появлению серьёзных проблем со здоровьем.Самая главная проблема заключается в том, что обычно эти процессы протекают бессимптомно. В некоторых случаях они никак не проявляются, а в других их признаки можно спутать с симптомами других более часто встречающихся заболеваний.Но есть и хорошая новость — существуют сигналы, способные предупредить нас о появлении возможных аномалий в работе почек.Поскольку известно, что большинству из нас не знакомы эти признаки, эксперты рассказали о 8 самых главных сигналах, свидетельствующих о появлении сбоев в работе почек.Итак, на какие же именно признаки стоит обратить внимание?1. Непривычное мочеиспусканиеЕсли во время мочеиспускания вы заметили что-то непривычное, это может говорить о появлении проблем в работе почек.Если у вас возникают частые позывы к мочеиспусканию или же, напротив, вы стали слишком редко ходить в туалет, значит, ваши почки функционируют не так, как нужно.2. Изменения в мочеИзменения цвета, запаха и консистенции мочи также предупреждают нас о том, что в работе наших почек появились проблемы.Если ваша моча приобрела более интенсивный жёлтый цвет, вы заметили в ней примеси крови или же у неё появился резкий неприятный запах, необходимо обратиться за консультацией к медицинскому специалисту.Хотя обычно эти признаки свидетельствуют о наличии инфекции мочевыводящих путей, рекомендуется провести медицинское обследование для исключения более серьёзных проблем со здоровьем.3. Задержка жидкостиУчитывая то, что почки регулируют баланс жидкости в нашем теле, нарушения в работе этих органов приводят к появлению задержки жидкости и отеков.Когда функции почек нарушаются, они перестают выводить токсины и фильтровать жидкость должным образом. В результате в организме человека появляются воспалительные процессы, появляются отеки лица, лодыжек, ног и т. д.4. Слабость и усталостьВ наших почках вырабатывается эритропоэтин — гормон, который оказывает влияние на формирование красных кровяных клеток.Как известно, именно красные клетки крови отвечают за транспортировку кислорода к клеткам нашего тела.Именно поэтому нарушения в работе почек способны приводить к появлению анемии, слабости и упадку сил.Когда тканям нашего тела не хватает кислорода, нас начинают беспокоить головокружения, появляются сложности с концентрацией внимания, мы чувствуем себя усталыми.5. Боли в спине или в области почекПациенты, страдающие заболеваниями почек, в особенности, пожилые люди часто жалуются на боли в пояснице или в области почек.Хотя часто причиной болей оказываются проблемы с мускулатурой, в некоторых случаях они могут быть обусловлены нарушениями в работе почек и заболеваниями этих органов.Так, острую боль в пояснице, отдающую в ягодицы, могут спровоцировать камни в почках и инфекции мочевыводящих путей.6. Странный привкус во ртуКогда наши почки работают неправильно, в крови человека начинают накапливаться токсины. Это может сопровождаться появлением металлического привкуса и неприятного запаха изо рта.Случается, что из-за нарушения работы почек у некоторых людей пропадает желание есть мясо, а у других снижается аппетит.7. Высыпания на кожеМногие из нас не знают об этом, но это так: здоровье нашей кожи напрямую зависит от того, хорошо ли очищается кровь и полностью ли снабжаются кислородом клетки тканей нашего тела.Поэтому как только наши почки перестают фильтровать кровь от шлаков должным образом, у нас на коже появляются высыпания и прыщи. Иными словами, нарушения в работе почек провоцируют появление проблем с кожей.В некоторых случаях высыпания сопровождаются неприятным покалыванием и зудом.8. ГипертонияГипертония развивается в результате воздействия различных факторов, негативно влияющих на здоровье артерий и сердечно-сосудистой системы.К одним из таких факторов риска можно отнести задержку жидкости и соли. Из-за этого показатели артериального давления могут значительно повышаться. Очень важно помнить об этом.Как и хроническая почечная недостаточность, так и гломерулонефрит увеличивают вероятность развития гипертонии у пациента.Также гипертония может возникать из-за стеноза почечных артерий. Это заболевание развивается в результате частичной закупорки почечной артерии, через которую в почки поступает кровь.Вам кажется, что с твоими почками что-то не так? Если у вас возникли подобные подозрения, необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Это позволит вам своевременно начать лечение и избежать серьёзных осложнений.