Как питаться, чтобы почки были здоровы
При соблюдении диеты необходимо придерживаться следующих правил.
• Питаться дробно – 5–6 раз в день небольшими порциями.
• Употреблять не более 1,5 л жидкости в сутки (в указанный объем входит не только питьевая вода, некрепкий чай, фруктовые и овощные соки, но и супы, бульоны и другие жидкие блюда).
• Не солить пищу (по крайней мере, употреблять не более одной крохотной щепотки соли в сутки); заменить соль можно лимонным соком, яблочным уксусом и прочими кислыми добавками.
• По возможности принимать пищу примерно в одно и то же время.
• Основу рациона должны составлять овощи, но никак не белковая пища вроде мяса.
• Полностью отказаться от спиртного.
Помимо вышеуказанных ограничений, следует избегать употребления следующих продуктов и блюд:
• крепкие бульоны: рыбные, мясные и грибные;
• супы на бульонах, в том числе уха;
• любое жирное мясо, мясные деликатесы: сардельки, колбасы и т. п.;
• вся морская рыба;
• грибы в любом виде;
• любые соленья;
• все бобовые (бобы, горох, фасоль, соя);
• копчености, все острое, любые специи и приправы;
• такие овощи, как щавель, редис, шпинат, спаржа, петрушка, лук, чеснок;
• натуральный кофе, любой шоколад и какао.
В то же время есть немало полезных продуктов, которые разрешено употреблять при заболеваниях почек:
• маложирные молочные продукты (ежедневно);
• хлеб белый, серый и черный, хлеб отрубной, диетический хлеб без соли, печенье без соли;
• супы овощные, крупяные, супы с макаронами, нежирные постные борщи, постные щи, любые молочные и фруктовые супы;
• нежирное мясо цельным куском, отварная птица и рыба (можно иногда запекать);
• паровые кнели, котлеты, тефтели;
• все виды круп и макарон;
• любые овощи;
• куриные яйца (3 шт. в неделю);
• несоленое сливочное масло, топленое масло и растительное масло (предпочтительнее оливковое);
• молочные соусы, вегетарианские соусы;
• некрепкий чай, можно с молоком;
• из сладкого: яблоки запеченные, варенье, кисель, мед;
• любые соки или домашние настои из свежих фруктов.
Многие заболевания, в том числе и пиелонефрит, требуют мягкой диеты со строгим соответствием указанному рациону. Даже если болезнь отступает, намеченный режим необходимо строго соблюдать.
Что касается содержания в пище минералов, то следует по возможности уменьшить прием продуктов с высоким содержанием фосфора и калия. К таким продуктам относятся в первую очередь сухофрукты, творог, орехи, бананы, субпродукты (печень).
Как сказано выше, ограничения не касаются овощей, макаронных изделий и круп, овощных супов, а также фруктов и ягод. Полезно употреблять кисломолочные продукты (сметану, простоквашу, кефир), растительное и сливочное масло, а также кисели и компоты, некрепкий чай, отвар шиповника, можно пить некрепкий кофе.
При почечных заболеваниях необходимо ограничить употребление острых и пряных блюд, поскольку содержащиеся в них эфирные масла оказывают на почки раздражающее действие. По этой же причине запрещены бульоны из мяса и птицы, грибные блюда, шоколад, бобовые, редис, лук и чеснок. Среди разрешенных пряностей – лавровый лист, корица и лук, обжаренный до светло-золотистого цвета.
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