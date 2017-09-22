Как питаться, чтобы почки были здоровы

При заболеваниях почек всегда актуально диетическое правило: основа питания – углеводы, а белки и жиры подлежат ограничению. Помимо этого, ограничивается потребление соли, поскольку она задерживает жидкость в организме и нагружает почки. И еще один важный совет: контролируйте не только продукты, но и режим питания. Только такой комплексный подход обеспечивает эффективность правильного питания.При соблюдении диеты необходимо придерживаться следующих правил.• Питаться дробно – 5–6 раз в день небольшими порциями.• Употреблять не более 1,5 л жидкости в сутки (в указанный объем входит не только питьевая вода, некрепкий чай, фруктовые и овощные соки, но и супы, бульоны и другие жидкие блюда).• Не солить пищу (по крайней мере, употреблять не более одной крохотной щепотки соли в сутки); заменить соль можно лимонным соком, яблочным уксусом и прочими кислыми добавками.• По возможности принимать пищу примерно в одно и то же время.• Основу рациона должны составлять овощи, но никак не белковая пища вроде мяса.• Полностью отказаться от спиртного.Помимо вышеуказанных ограничений, следует избегать употребления следующих продуктов и блюд:• крепкие бульоны: рыбные, мясные и грибные;• супы на бульонах, в том числе уха;• любое жирное мясо, мясные деликатесы: сардельки, колбасы и т. п.;• вся морская рыба;• грибы в любом виде;• любые соленья;• все бобовые (бобы, горох, фасоль, соя);• копчености, все острое, любые специи и приправы;• такие овощи, как щавель, редис, шпинат, спаржа, петрушка, лук, чеснок;• натуральный кофе, любой шоколад и какао.В то же время есть немало полезных продуктов, которые разрешено употреблять при заболеваниях почек:• маложирные молочные продукты (ежедневно);• хлеб белый, серый и черный, хлеб отрубной, диетический хлеб без соли, печенье без соли;• супы овощные, крупяные, супы с макаронами, нежирные постные борщи, постные щи, любые молочные и фруктовые супы;• нежирное мясо цельным куском, отварная птица и рыба (можно иногда запекать);• паровые кнели, котлеты, тефтели;• все виды круп и макарон;• любые овощи;• куриные яйца (3 шт. в неделю);• несоленое сливочное масло, топленое масло и растительное масло (предпочтительнее оливковое);• молочные соусы, вегетарианские соусы;• некрепкий чай, можно с молоком;• из сладкого: яблоки запеченные, варенье, кисель, мед;• любые соки или домашние настои из свежих фруктов.Многие заболевания, в том числе и пиелонефрит, требуют мягкой диеты со строгим соответствием указанному рациону. Даже если болезнь отступает, намеченный режим необходимо строго соблюдать.Что касается содержания в пище минералов, то следует по возможности уменьшить прием продуктов с высоким содержанием фосфора и калия. К таким продуктам относятся в первую очередь сухофрукты, творог, орехи, бананы, субпродукты (печень).Как сказано выше, ограничения не касаются овощей, макаронных изделий и круп, овощных супов, а также фруктов и ягод. Полезно употреблять кисломолочные продукты (сметану, простоквашу, кефир), растительное и сливочное масло, а также кисели и компоты, некрепкий чай, отвар шиповника, можно пить некрепкий кофе.При почечных заболеваниях необходимо ограничить употребление острых и пряных блюд, поскольку содержащиеся в них эфирные масла оказывают на почки раздражающее действие. По этой же причине запрещены бульоны из мяса и птицы, грибные блюда, шоколад, бобовые, редис, лук и чеснок. Среди разрешенных пряностей – лавровый лист, корица и лук, обжаренный до светло-золотистого цвета.