Этот алкогольный напиток поможет укрепить сосуды

Названы полезные свойства красного вина.Истина в вине! Но только в том случае, если пить его не литрами, а по 200 миллилитров в день. Чем полезно красное вино?О пользе красного вина известно давно.Оно очищает организм от токсинов, тонизирует сосуды, улучшает работу сердца. Вино омолаживает, повышает иммунитет и улучшает работу мозга. Но все это при условии, что вы будете пить его в умеренных количествах.10 причин пить красное вино1. Не дает развиться раку молочной железыАмериканские исследователи выяснили, что в химическом составе кожуры красного винограда есть элементы, понижающие уровень эстрогена и повышающие тестостерон у женщин в период менопаузы, что снижает риск развития рака молочной железы.2. Улучшает зубы и деснаПод действием вина бактерии зубного налета, ведущие к появлению кариеса, не распространяются по поверхности зубов, и десны становятся крепче.3. Профилактика инсультовУченые из университета Джона Хопкинса утверждают, что красное вино повышает иммунитет нервных клеток мозга. Кроме того, если пить часто, но по чуть-чуть, то замедлится скорость возрастных изменений в сосудах мозга и уменьшится риск инсультов. Те, кто пьет красное вино, практически не болеют болезнью Альцгеймера.4. Укрепляет сосудыВиноградная кожура красных сортов содержит значительное количество ресвератрола, который, попадая в человеческий организм, способствует устранению тромбов и обеспечивает защиту кровеносных сосудов.5. Повышает иммунитетВ вине содержатся полифенолы, благодаря которым иммунная система организма более эффективно борется с бактериями и предотвращает развитие болезней. Вино может действовать как эффективный антибактериальный препарат, убивающий бактерии-стрептококки и инфекции верхних дыхательных путей6. Улучшает работу сердцаУченые пришли к выводу, что красное вино снижает темпы старения организма и сохраняет здоровое сердце.7. Устраняет проблемы с эрекциейУмеренное количество вина способствует улучшению сексуальной функции у мужчин. У мужчин, которые выпивают бокал красного вина в день, проблемы с эрекцией возникают в среднем на 30% реже, чем у остальных. Бокал красного вина в день продлевает в среднем на 5 лет жизнь мужчины.8. Способствует похудениюУченые выяснили, что женщины, выпивающие стакан красного вина в день, на 30% меньше склонны к полноте, чем те, кто не пьет вообще. Вино благотворно влияет на уровень холестерина, повышая так называемый «хороший» холестерин. Оно служит отличным антистрессовым средством, а как известно, стресс способствует повышению аппетита и полноте.9. Бережет ушиРесвератрол в красном вине способен замедлять потерю слуха и защищать уши от старения.10. Преображает кожуВино повышает тонус кожи и, как следствие, предотвращает появление морщин. Для каждого типа кожи подходит свой сорт вина. Например, питать сухую кожу помогает сладкое и полусладкое вино.Чтоб вино приносило пользу, оно должно быть чистым, без примесей, и уж тем более, не порошковым. Делайте вино сами, или покупайте проверенные не дешевые напитки.