Этот алкогольный напиток поможет укрепить сосуды
Истина в вине! Но только в том случае, если пить его не литрами, а по 200 миллилитров в день. Чем полезно красное вино?
О пользе красного вина известно давно.
Оно очищает организм от токсинов, тонизирует сосуды, улучшает работу сердца. Вино омолаживает, повышает иммунитет и улучшает работу мозга. Но все это при условии, что вы будете пить его в умеренных количествах.
10 причин пить красное вино
1. Не дает развиться раку молочной железы
Американские исследователи выяснили, что в химическом составе кожуры красного винограда есть элементы, понижающие уровень эстрогена и повышающие тестостерон у женщин в период менопаузы, что снижает риск развития рака молочной железы.
2. Улучшает зубы и десна
Под действием вина бактерии зубного налета, ведущие к появлению кариеса, не распространяются по поверхности зубов, и десны становятся крепче.
3. Профилактика инсультов
Ученые из университета Джона Хопкинса утверждают, что красное вино повышает иммунитет нервных клеток мозга. Кроме того, если пить часто, но по чуть-чуть, то замедлится скорость возрастных изменений в сосудах мозга и уменьшится риск инсультов. Те, кто пьет красное вино, практически не болеют болезнью Альцгеймера.
4. Укрепляет сосуды
Виноградная кожура красных сортов содержит значительное количество ресвератрола, который, попадая в человеческий организм, способствует устранению тромбов и обеспечивает защиту кровеносных сосудов.
5. Повышает иммунитет
В вине содержатся полифенолы, благодаря которым иммунная система организма более эффективно борется с бактериями и предотвращает развитие болезней. Вино может действовать как эффективный антибактериальный препарат, убивающий бактерии-стрептококки и инфекции верхних дыхательных путей
6. Улучшает работу сердца
Ученые пришли к выводу, что красное вино снижает темпы старения организма и сохраняет здоровое сердце.
7. Устраняет проблемы с эрекцией
Умеренное количество вина способствует улучшению сексуальной функции у мужчин. У мужчин, которые выпивают бокал красного вина в день, проблемы с эрекцией возникают в среднем на 30% реже, чем у остальных. Бокал красного вина в день продлевает в среднем на 5 лет жизнь мужчины.
8. Способствует похудению
Ученые выяснили, что женщины, выпивающие стакан красного вина в день, на 30% меньше склонны к полноте, чем те, кто не пьет вообще. Вино благотворно влияет на уровень холестерина, повышая так называемый «хороший» холестерин. Оно служит отличным антистрессовым средством, а как известно, стресс способствует повышению аппетита и полноте.
9. Бережет уши
Ресвератрол в красном вине способен замедлять потерю слуха и защищать уши от старения.
10. Преображает кожу
Вино повышает тонус кожи и, как следствие, предотвращает появление морщин. Для каждого типа кожи подходит свой сорт вина. Например, питать сухую кожу помогает сладкое и полусладкое вино.
Чтоб вино приносило пользу, оно должно быть чистым, без примесей, и уж тем более, не порошковым. Делайте вино сами, или покупайте проверенные не дешевые напитки.
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Добавил Ivan в категорию Разное
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