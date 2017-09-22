Названы самые вредные для сердца и сосудов продукты

По словам кардиологов, некоторые продукты небезопасны для сердечно-сосудистой системы.Медики неоднократно озвучивали информацию, касающуюся взаимосвязи здоровья сердечно-сосудистой системы и способа питания человека. Здесь есть всего два варианта объяснения данной взаимосвязи:- человек питается правильно, у него чистые сосуды и здоровое сердце;- человек ест все без разбора, уровень холестерина у него выше нормы, сердечная мышца слабая, кровообращение замедленное, в последствие чего развиваются заболевания: тромбоз, гипертония, инфаркт, миокардит и так далее.Как оказалось, для поддержания здоровья сердца и сосудов мало просто правильно питаться. Ученые обнаружили в одном из своих исследований, что даже банальные блюда из картошки несут в себе серьезную опасность и могут привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.Итак, какие продукты и блюда следует навсегда забыть, дабы сердце было здоровым:Попкорн. Многие люди даже не подозревают, что в порции попкорна содержится суточная доза калорий и около 60 г жира. Сосудистой системе попкорн наносит непоправимый ущерб, так что кушать его нежелательно, разве что раз в год.Картофельное пюре. Само по себе пюре может и не приносило бы вред сердцу и сосудам, но при его приготовлении обычно добавляются: соль, куриные яйца, сливочное масло, сметана или сливки, а иногда и все вместе. Получается, что блюдо становится мега-калорийным и жирным.Пицца - наверное, один из немногих продуктов, в котором содержатся в огромном количестве насыщенные жиры, разрушающие сосуды изнутри и препятствующие нормальному кровообращению.Сладости и сахар. Недаром говорят, что сахар - это сладкая смерть. Ученые неоднократно приходили к выводу в результате исследований, что сладкоежки и те, кто не может жить без сахара, сокращают свою жизнь на 10-15 лет. И это благодаря только сахару. Этот продукт приводит к набору избыточной массы тела и повышению уровня холестерина в крови, за счет чего сильно страдают сосуды.Индюшиный фарш и блюда из него. Во-первых, в самом фарше много жира, во-вторых, для приготовления индюшиных котлет, например, будет дополнительно использоваться растительное масло. Как мы знаем, переизбыток жиров не приносит пользу сердцу и сосудам, а наоборот вредит им.Красное мясо обогащено насыщенными жирными кислотами, провоцирующими забивание сосудов холестерином и образование холестериновых бляшек.Алкоголь заполняет сосуды ядом и токсинами, ослабляет их. Плюс ко всему, в кровь из-за алкоголя не поступает достаточное количество кислорода и полезных веществ из других продуктов.Хотите жить долго и не иметь проблем с сердцем и сосудами? Сократите потребление вышеперечисленных продуктов или откажитесь от них навсегда и будете здоровы!