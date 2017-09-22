Неотложная помощь диабетику во время гипогликемического обморока

Ни один диабетик не застрахован от гипогликемии, поэтому очень важно знать, как помочь больному.Гипогликемический обморок может произойти в любой момент. Это явление связано с резким снижением уровня глюкозы в крови человека, страдающего сахарным диабетом. Нередко гипогликемия приводит к коме и даже летальному исходу, если диабетику не оказать своевременную помощь.Симптомы гипогликемии:- бледное лицо и рассеянность;- чувство голода;- тревожность, паническая атака и учащенное сердцебиение;- чрезмерная раздражительность;- нарушение речи;- потеря сознания.Очень часто приступ гипогликемии окружающие люди путают с состоянием алкогольного опьянения, потому как диабетик не способен контролировать свои движения и речь. Поэтому, если на улице вы встретили человека, который по внешним признакам больше похож на опьяневшего, не стесняйтесь подойти к нему и спросить в чем дело. Возможно, перед вами диабетик и у него развивается гипогликемия, а значит - необходима мгновенная помощь со стороны.Как помочь человеку во время гипогликемического обморока?В первую очередь, человека нужно накормить, но не всем что попадется под руку, а продуктом, содержащим углеводы. Это могут быть конфеты, шоколад, сладкая булочка, сок из фруктов и так далее. Спустя минут 10-15 снова дать диабетику что-то углеводное. Но если его состояние ухудшается - вызывайте "скорую помощь".Когда человек уже потерял сознание от резко снизившегося уровня глюкозы в крови, то пытаться накормить или напоить его - это плохая затея. В таком случае без медиков уже не обойтись, потому как вы можете спутать обморок с гипогликемической комой.Ни в коем случае не пытайтесь вколоть больному инсулин, потому как его переизбыток приведет к еще большим проблемам. Если инсулина в крови больше, чем глюкозы - это как раз и приводит к гипогликемии.Не отходите от человека до тех пор, пока ему не полегчает или не приедут медики. В данном случае оставление в одиночестве диабетику может стоить жизни.Кстати, гипогликемический обморок может настигнуть не только диабетика, а и человека, который истощен голодом или у него алкогольная интоксикация, а также имеются заболевания почек или рак поджелудочной железы, гормональный сбой и гепатит.